Polémicas en Peñarol vs. Liverpool: de la roja que amagó a sacar Ostojich al gol Mirasol que protestó la visita

El primer tiempo de Peñarol y Liverpool en el Campeón del Siglo tuvo de todo, goles, rojas y polémicas. Esteban Ostojich fue protagonista con decisiones importantes dentro del campo de juego.

El capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera se fue expulsado por doble amarilla. La primera llegó tras una dura infracción sobre Rubén Bentancourt a los siete minutos de comenzado el encuentro. Luego llegaría la expulsión tras una jugada donde tenía la pelota controlada, la perdió contra el banderín del córner, agarró de la camiseta a Nicolás Garayalde y vió la segunda amarilla a los 29 de transcurrido el encuentro que dejó a Peñarol con inferioridad numérica en el campo de juego en la primera media hora de partido.

Posteriormente a los 36 minutos, todo Peñarol pidió roja directa para Rubén Bentancourt por un manotazo en el aire cuando saltó a disputar la pelota con Gastón Togni. Esteban Ostojich sacó del bolsillo la tarjeta roja pero finalmente terminó resolviendo con cartón amarillo.

El partido tuvo unos minutos de tranquilidad hasta que sobre el final de la primera parte, a los 42 minutos Roberto Fernández convirtió el 2 a 1 de Peñarol luego de una serie de rebotes y una jugada que sembró la polémica en el Campeón del Siglo.

Matías Arezo remató el tiro libre, atajo Martín Campaña y en el rebote Jesús Trindade se tiró a disputar el balón, llegó a tocar la pelota, derivó en Leandro Umpierrez que la trajo nuevamente al área chica para que la terminara empujando el "Indio" Fernández.

Protesta de Peñarol a Esteban Ostojich en el Campeón del Siglo. Foto: Leonardo Mainé.

Ahora los que fueron todos sobre Ostojich, fueron los jugadores del negriazul a pedir falta sobre Martín Campaña que sufrió un golpe en la nariz que derivó en la salida del campo de juego y el ingreso del golero suplente Mathias Bernatene.

Luego de varios minutos de protesta sobre el árbitro internacional y del golero Campaña sin poder incorporarse, no hubo llamado del VAR y se convalidó el gol aurinegro que lo llevó al entretiempo con ventaja en el marcador más allá del hombre de menos.