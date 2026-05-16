Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Juventud vs. Progreso en vivo: el pedrense abre el Intermedio ante un Gaucho necesitado en el descenso

Por la serie B se miden dos de los peores equipos del Torneo Apertura. El local va con titulares pese a jugarse la clasificación en Sudamericana entre semana, jugando en Venezuela.

El País
El País
16/05/2026, 14:34
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Fernando Mimbacas, de Juventud de Las Piedras, festeja un gol en el Parque Artigas.
Fernando Mimbacas, de Juventud de Las Piedras, festeja un gol en el Parque Artigas.
Foto: Juventud de Las Piedras

Los puestos 14 y 15 del Torneo Apertura se enfrentan en la primera fecha de la Serie B del Intermedio de la Liga AUF Uruguaya. Juventud, que tendrá un vital partido por su futuro en la Copa Sudamericana entre semana, recibirá a Progreso, que necesitado de puntos en el descenso, busca llevarse los tres puntos del Parque Artigas, a partir de las 15:00 horas (DSports Premium, Antel TV y Disney+).

Boston River 4-1 Cerro por el Torneo Intermedio: el Sastre lo remontó y marcó un golazo entre Suhr y Bonfiglio

El pedrense viene de ganar con un jugador menos frente a Defensor Sporting en el Franzini, por 2-1. A raíz de la expulsión, no tendrá a Pablo Lago a la orden. El equipo de Sergio Blanco atraviesa su mejor momento de la temporada, con seis partidos invicto, siendo su última caída hace un mes, cuando perdió en el final del partido ante Atlético Mineiro de visitante. Por su parte, el Gaucho viene de capa caída. Tabré Silva no pudo enderezar el barco de un equipo que perdió seis de los últimos siete partido (tres caídas consecutivas). La última derrota la sufrió en el Estadio Charrúa frente a Montevideo City Torque, en un partido donde comenzó ganando, pero terminó con las manos vacías luego de que su rival lo superara por 2-1.

Juventud vs. Progreso

Juventud: Sebastían Sosa; David Morosini, Franco Risso, Emmanuel Más; Emanuel Cecchini, Rodrigo Chagas; Facundo Pérez, Ramiro Peralta, Gastón Pereiro, Alejo Cruz; Fernando Mimbacas. DT: Sergio Blanco.

Progreso: Andrés Mehring; Mauro Martín, Federico García, Hernán Carroso, Gastón Silva; Agustín Pinheiro, Adrián Colombino; Ignacio Lemmo, Nahuel López, Nicolás Fernández; Matteo Copelotti. DT: Tabaré Silva.

Transmiten: DSports Premium, Antel TV y Disney+.

Árbitro: Andrés Matonte.
Asistentes: Mathías Muniz y Marcos Rosamen.
Cuarto: Marcelo García.
VAR: Diego Riveiro y Nicolás Tarán.

Estadio: Parque Artigas

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar