Juventud vs. Progreso en vivo: el pedrense abre el Intermedio ante un Gaucho necesitado en el descenso

Los puestos 14 y 15 del Torneo Apertura se enfrentan en la primera fecha de la Serie B del Intermedio de la Liga AUF Uruguaya. Juventud, que tendrá un vital partido por su futuro en la Copa Sudamericana entre semana, recibirá a Progreso, que necesitado de puntos en el descenso, busca llevarse los tres puntos del Parque Artigas, a partir de las 15:00 horas (DSports Premium, Antel TV y Disney+).

El pedrense viene de ganar con un jugador menos frente a Defensor Sporting en el Franzini, por 2-1. A raíz de la expulsión, no tendrá a Pablo Lago a la orden. El equipo de Sergio Blanco atraviesa su mejor momento de la temporada, con seis partidos invicto, siendo su última caída hace un mes, cuando perdió en el final del partido ante Atlético Mineiro de visitante. Por su parte, el Gaucho viene de capa caída. Tabré Silva no pudo enderezar el barco de un equipo que perdió seis de los últimos siete partido (tres caídas consecutivas). La última derrota la sufrió en el Estadio Charrúa frente a Montevideo City Torque, en un partido donde comenzó ganando, pero terminó con las manos vacías luego de que su rival lo superara por 2-1.

Juventud vs. Progreso

Juventud: Sebastían Sosa; David Morosini, Franco Risso, Emmanuel Más; Emanuel Cecchini, Rodrigo Chagas; Facundo Pérez, Ramiro Peralta, Gastón Pereiro, Alejo Cruz; Fernando Mimbacas. DT: Sergio Blanco.

Progreso: Andrés Mehring; Mauro Martín, Federico García, Hernán Carroso, Gastón Silva; Agustín Pinheiro, Adrián Colombino; Ignacio Lemmo, Nahuel López, Nicolás Fernández; Matteo Copelotti. DT: Tabaré Silva.

Transmiten: DSports Premium, Antel TV y Disney+.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Mathías Muniz y Marcos Rosamen.

Cuarto: Marcelo García.

VAR: Diego Riveiro y Nicolás Tarán.

Estadio: Parque Artigas