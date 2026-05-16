Tras la victoria de Nacional sobre MC Torque, cómo quedaron las tablas del Intermedio, Anual y del Descenso

Nacional consiguió una victoria importante al doblegar, desde atrás, 2-1 a Montevideo City Torque por la primera fecha de la Serie B del Torneo Intermedio. Los dirigidos por Jorge Bava lograron sumar su segundo triunfo al hilo y crecieron en las posiciones de la Tabla Anual.

La historia no había arrancado de la mejor forma para el Bolso en el césped sintético del Estadio Charrúa, ya que en el minuto 19 Ramiro Lecchini abrió el marcador a favor del conjunto locatario.

Lejos de venirse abajo, Nacional tuvo algo que su propio entrenador destacó ante los medios: “El equipo mantuvo la calma en los momentos más adversos". Y con esa premisa el tricolor lo dio vuelta en el complemento en apenas un minuto por los tantos de Camilo Cándido y Maximiliano Silvera.

El albo estiró la buena racha debido a que en la última fecha del Torneo Apertura había goleado a Cerro por 4-0 en el Gran Parque Central y este viernes mostró carácter para dar vuelta el tanteador en el Estadio Charrúa.

Jorge Bava, DT de Nacional, en el Estadio Charrúa. Foto: Ignacio Sánchez.

En esa línea, Bava hizo especial hincapié a esta racha y a la victoria de este viernes. "Fue ante un buen rival (Montevideo City Torque) que estaba por encima nuestro en la Tabla Anual", apuntó.

Para Nacional valió mucho este triunfo: mostró que sigue en crecimiento, repitió un once titular, ganó su segundo juego al hilo y pasó al conjunto Ciudadano en la Tabla Anual.

Ahora, piensa en lo que se le viene: el duelo del miércoles 20 de mayo ante Universitario de Lima en el GPC, a partir de la hora 19:00, por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

Tabla de la Serie B del Torneo Intermedio

Tabla Anual

Tabla del Descenso

Así continúa la primera fecha del Torneo Intermedio

SÁBADO 16 DE MAYO

12:00 | Estadio Campeones Olímpicos

Boston River vs. Cerro - Serie A

Árbitro: Mathías de Armas. Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Schroeder. Cuarto: Kevin Fontes. VAR. Christian Ferreyra y Agustín Berisso.

15:00 | Estadio Parque Artigas (Las Piedras)

Juventud vs. Progreso - Serie B

Árbitro: Andrés Matonte. Asistentes: Mathías Muniz y Marcos Rosamen. Cuarto: Marcelo García. VAR. Diego Riveiro y Nicolás Tarán.

18:30 | Estadio Campeón del Siglo

Peñarol vs. Liverpool - Serie A

Árbitro: Esteban Ostojich. Asistentes: Héctor Bergalo y Alberto Píriz. Cuarto: Andrés Martínez. VAR. Diego Dunajec y Horacio Ferreiro.

DOMINGO 17 DE MAYO:

10:00 | Estadio Parque Palermo

Central Español vs. Defensor Sporting - Serie A

Árbitro: Juan Cianni. Asistentes: Pablo Llarena y Julián Pérez. Cuarto: Federico Arman. VAR. Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández.

15:00 | Estadio Parque Roberto

Racing vs. Cerro Largo - Serie A

Árbitro: Leodán González. Asistentes: Carlos Barreiro y Daiana Fernández. Cuarto: Federico Modernell. VAR. Yimmy Álvarez y Diego Riveiro.

18:00 | Estadio Luis Franzini

Albion vs. Wanderers - Serie B

Árbitro: Javier Feres. Asistentes: Nicolás Tarán y Agustín de Armas. Cuarto: Felipe Vikonis. VAR. Andrés Cunha y Hector Bergaló.

LUNES 18 DE MAYO:

18:30 | Estadio Domingo Burgueño Miguel

Deportivo Maldonado vs. Danubio - Serie B

Árbitro: Hernán Heras. Asistentes: Martín Soppi y Nicolás Piaggio. Cuarto: Ruben Umpierrez. VAR. Daniel Rodríguez y Marcelo Alonso.