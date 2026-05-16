Debut triunfal de Nacional: la ráfaga clave, Gómez en modo figura y los indicios antes del cruce de Libertadores

Nacional cumplió con su obligación y tuvo un estreno triunfal en el Torneo Intermedio al derrotar 2-1 a Montevideo City Torque anoche en el Estadio Charrúa.

El primer tramo fue de intercambio, golpe por golpe. Pero el principal defecto de Nacional fue la carencia de eficacia en el último tercio.

Salomón Rodríguez avisó en una de las primeras del partido y Luis Mejía la mandó al tiro de esquina. Después el panameño le respondió a Esteban Obregón con una doble atajada, aunque todo estaba invalidado.

De los pies de Agustín Dos Santos se originaban los ataques del tricolor, que primero se acercó con un cabezazo de Maxi Gómez que rozó el palo derecho y luego fue Coates que definió estirándose en el segundo palo para forzar la intervención de Franco Torgnascioli.

Justo cuando el Bolso comenzaba a atenuar la tenencia de pelota del anfitrión y se instalaba en campo rival, MC Torque le hizo sentir el golpe: un centro punzante de Agüero derivó en la definición de Ramiro Lecchini para el 1-0 parcial.

Los jugadores de Torque celebran el gol de Ramiro Lecchini ante Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

“Este es el año del Bolso, no le falles a tu gente”, cantaban los hinchas del tricolor a modo de arenga.

La reacción del equipo de Bava llegó por izquierda con una arremetida individual de Juan Cruz de los Santos y su remate desviado.

Después Maxi Silvera, que jugó incómodo en el primer tramo, falló en la definición tras eludir al arquero, aunque estaba inhabilitado.

Otro cabezazo de Gómez demostró que Torgnascioli fue la figura absoluta en los primeros 45’ junto con el “9”, que cuando no convierte resulta decisivo recostándose unos metros hacia atrás para recibir la pelota y enviar pases filtrados para sus compañeros.

Para el complemento Bava mantuvo el plan, los nombres y, en una ráfaga de un minuto, lo revirtió, como si fuera un calco del cruce por el Apertura. Camilo Cándido fue el encargado del 1-1 con un remate cruzado inatajable justo después de un primer semestre esquivo en lo personal, entre lesiones y bajos rendimientos.

Camilo Cándido celebra su gol ante MC Torque. Foto: Ignacio Sánchez.

Luego, en un momento cumbre, apareció la dupla: de Gómez para Silvera, definición precisa y beso al escudo del 11 para la remontada.

Maximiliano Silvera patea en el partido entre MC Torque y Nacional en el Estadio Charrúa. Foto: Ignacio Sánchez.

Los de Marcelo Méndez intentaron renovar energía con los ingresos de Nahuel Da Silva y Sebastián Cáceres, pero el trámite adquirió un ritmo cansino. Las faltas y las discusiones, incluida una de Gómez con Facundo Silvera, fueron bajando la intensidad de juego. De todas formas, el local tuvo una aproximación de Da Silva y un tiro cruzado de Agüero- lateral que hizo un gran partido- que levantó suspiros en la tribuna.

Nacional ganó oxígeno con el ingreso de Carneiro, Boggio y Núñez. Salvo un remate lejano del atacante juvenil que no logró sorprender al arquero, el tricolor no tuvo más situaciones de peligro. Es más, se replegó en busca del resultado e incluso apeló al ingreso de Paolo Calione por Baltasar Barcia para formar una línea de cinco defensores, en otra muestra de que no le resulta problemático apelar al pragmatismo.

Las intenciones del extremo fueron buenas con desbordes por derecha y mucho despliegue, pero le faltó asociarse con mayor claridad. En el segundo minuto de adición Agüero tuvo la igualdad y definió por encima de Mejía, pero apareció Coates en la línea para salvar los tres puntos.

Lucas Rodríguez, Luis Mejía y Sebastián Coates en el partido entre MC Torque y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Nacional inició con el pie derecho un torneo en el que es favorito a ganarlo por haberlo hecho en cinco de las primeras ocho ediciones. Y llega motivado al cruce de Copa Libertadores frente a Universitario.