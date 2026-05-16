El repunte de Maxi Silvera en Nacional: volvió a convertir y dejó una frase que resume su desempeño actual

En su undécimo partido con Nacional por el ámbito local, Maxi Silvera celebró su segundo gol y el primero en condición de visita. Su estreno en la red se produjo frente a Wanderers por la sexta fecha del Torneo Apertura. Aquel día también sufrió la lesión en el gemelo interno que lo tuvo varias semanas de baja. Lo que tienen en común aquel cruce frente al Bohemio y el de ayer contra Montevideo City Torque es que en ambas ocasiones se besó el escudo tricolor para celebrar con euforia.

Una vez finalizado el partido, habló en zona mixta e hizo su propio análisis de la versión que viene mostrando en el club hasta el momento: “Vengo de menos a más, tuve esa desgracia de la lesión que me sacó varios partidos, pero de a poco me voy sintiendo bien físicamente, que es muy importante para mi rendimiento y el despliegue que hago para el equipo; eso es fundamental”, inició.

Y añadió: “De a poco van a ir apareciendo los goles, que es lo que a uno lo deja contento el poder sumar para el equipo”.

Tras un primer tiempo en el que se lo vio incómodo y disputando duelos con los zagueros del Ciudadano, repuntó en el complemento dando muestras de entendimiento con Maximiliano Gómez, quien fue directamente a abrazarlo tras anotar.

“Sabíamos la importancia de los tres puntos. Había que arrancar el Intermedio ganando y descontando puntos para la Anual. Por suerte pudimos ganar y volver al gol es importante también”, expresó el 11 con una sonrisa.

Maximiliano Silvera patea en el partido entre MC Torque y Nacional en el Estadio Charrúa. Foto: Ignacio Sánchez.

En lo que respecta al análisis del compromiso, comenzó: “Por suerte se pudo dar vuelta rápidamente que también nos dio tranquilidad para manejar un segundo tiempo mucho mejor”. Y profundizó: “Habíamos tenido un buen primer tiempo, ellos tuvieron una llegada sola y nos hicieron el gol; nosotros tuvimos bastantes chances y no pudimos convertir, pero hicimos esos dos goles en el segundo tiempo”.

Respecto al importante encuentro ante Universitario en el Gran Parque Central por la quinta fecha del grupo B de la Copa Libertadores, lo definió como “un partido durísimo, como son los partidos de copa”. A nivel continental, Silvera tiene un gol con el Bolso, que lo marcó justamente ante el equipo peruano en el Monumental de Lima.

El atacante finalizó con visible optimismo: “Sabemos lo que nos jugamos en ese partido, como con Coquimbo Unido en la última fecha”, dijo respecto a los partidos que el equipo debe afrontar “con la seriedad y responsabilidad que se merece” buscando la clasificación.