"Con esta camiseta tenés finales todos los fines de semana", expresó Maxi Silvera palpitando lo que viene

Maximiliano Silvera volvió al gol, con un importante tanto que le dio el triunfo a Nacional 2-1 ante Montevideo City Torque, por la primera fecha del Torneo Intermedio. El delantero habló en rueda de prensa sobre la dupla de ataque con Maximiliano Gómez y habló de las próximas dos semanas, vitales para el futuro del equipo en la doble competencia.

"Sabíamos la importancia de los tres puntos. Había que arrancar el Intermedio ganando y descontando puntos para la Anual. Por suerte pudimos ganar y volver al gol es importante también", comenzó declarando de su partido.

Respecto a su gol contó que "sabía que tenía que estar cerca de Maxi (Gómez) para tener esas chances de gol". Agregó que fue a pedido de Jorge Bava esa cercanía y expresó la importancia que tuvo en el desarrollo del juego: "Por suerte se pudo dar vuelta rápidamente que también nos dio tranqiulidad para manejar un segundo tiempo mucho mejor". "Habíamos tenido un buen primer tiempo, ellos tuvieron una llegada sola hicieron el gol, nosotros tuvimos bastantes chances y no pudimos convertir, pero hicimos esos dos goles en el segundo tiempo", agregó respecto al rendimiento del equipo.

👉 Maxi Silvera tras la victoria ante City Torque: la importancia de la victoria, el análisis del partido, lo que le pidió Bava y el duelo que se les viene por Copa entre semana.



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Silvera dijo que "el gol para el '9' es muy importante" y resaltó el "rendimiento del equipo y el esfuerzo que se hizo en una cancha difícil, contra un buen rival, que juega muy bien".

Del presente del equipo contó que viene "de menos a más". "Por suerte pudimos encontrar una nueva victoria, el rendimiento del equipo también fue bueno, nos quedamos con eso, a descansar y a preparar bien el partido de miércoles", expresó.

Respecto al importante encuentro ante Universitario, lo definió como "un partido durísimo, como son los partidos de Copa". "Sabemos de lo que no jugamos en ese partido, como con Coquimbo en la última fecha", dijo respecto a los partidos que el equipo debe afrontar "con la seriedad y responsabilidad que se merece".

También expresó elogios para la gente con quienes el equipo se hace "fuerte". "Vamos a precisar de ellos también, van a estar alentando y nosotros tenemos que dar lo nuestro adentro del campo", manifestó el delantero

Silvera se deshizo en elogios con Maximiliano Gómez: "Sabemos la importancia que tiene, goles, asistencias, despliegue para el equipo, no da una por perdida, choca todo el partido, eso es más que importante para nosotros y aprovecho eso que el deja sucio. Venimos trabajando bien, juntos hay que seguir así para que los resultados salgan adelante".

Maxi contó que se viene "sintiendo bien físicamente, que es muy importante" para su "rendimiento y el despliegue" que hace para el equipo. "Estar bien físicamente es fundamental", expresó y contó que "de a poco van a ir apareciendo los goles".

Por último palpitó los encuentros claves que se le vienen a Nacional: "Con esta camiseta tenes partidos y finales todos los fines de semana. Sabemos de la importancia que tienen estas dos semanas, afrontarlas de esa forma, con la seriedad que competen esos partidos. También sabemos que tenemos fortalezas en nuestro equipo y confiamos en este plantel que puede sacar adelante estos partidos".