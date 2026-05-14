Nacional lanzó la venta de entradas de la "final" con Universitario por Libertadores: precios y cómo comprarlas

Nacional informó cómo será la operativa para que sus hinchas compren las entradas de cara al duelo clave ante Universitario de Lima del miércoles 20 de mayo en el Gran Parque Central, desde la hora 19:00 (ESPN y Disney+).

A partir de este jueves podrán comprar los tickets los socios vitalicios y honorarios del club albo, desde el viernes estarán habilitados los socios activos (de más de cinco años), el sábado será el turno de los socios generales y el lunes 18 de mayo tendrán luz verde los hinchas generales.

Los precios de las entradas son los siguientes: la Abdón Porte cuesta 115 pesos para los socios Atilio, 230 los socios Full, 345 los socios Estándar y 460 para los generales: El Codo se debe pagar 253 pesos, 505, 758 y 1010; la Atilio García laterales sale 255, 510, 765 y 1020; la Atilio García Central sale 375, 750, 1125 y 1500; y la José María Delgado 540, 1080, 1620 y 2160.

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⚽️ Fase de Grupos | Fecha 5



✅ Ya se encuentran habilitadas las entradas para socios vitalicios/honorarios (+30 años) /cadetes para el partido del miércoles 20/5 en el Gran Parque Central



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Cabe destacar que el árbitro del encuentro será el argentino Darío Herrera y estará secundado por sus compatriotas Juan Belatti y Maximiliano del Yesso, el cuarto será Sebastian Zunino y el VAR estará a cargo de Hernan Mastrangelo y Lucas Novelli.

Lo que se juega Nacional

Jorge Bava durante el partido entre Nacional y Deportes Tolima por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Los últimos dos partidos de Nacional no fueron buenos por el Grupo B de la Copa Libertadores, ya que sucumbió 4-2 ante Universitario en Lima y perdió 3-0 frente a Deportes Tolima en Ibagué. Es por esto que debe ganar los dos duelos que le quedan, ambos en el GPC, para asegurarse su puesto en los octavos de final del certamen más importante que organiza la Conmebol a nivel de clubes.

Actualmente, Deportes Tolima se encuentra en la cima del Grupo B de la Copa Libertadores con siete puntos, mientras que en el segundo sitio se ubica Coquimbo Unido con siete unidades por una gran razón: el duelo entre estos dos equipos terminó igualado y eso llevó a que se tomara en cuenta la diferencia de goles. Y en ese ítem está mejor el elenco colombiano.

Universitario y Nacional poseen cuatro puntos, pero los peruanos se hallan en la tercera ubicación del Grupo B porque en el único duelo que jugaron entre sí, la victoria se la adjudicó la U (por 4-2).

Bajo ese punto, el elenco que dirige Jorge Bava debe ganar como sea ante el equipo crema para seguir con serias chances de volver a meterse entre los mejores 16 equipos de la Copa Libertadores. La última vez que lo consiguió fue en la edición 2024.