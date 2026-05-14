Giro de Italia: Thomas Silva llegó en el pelotón y ganó su compañero Davide Ballerini en accidentado final

La sexta etapa del Giro de Italia 2026 fue de perfil llano: 142 kilómetros de carrera entre Paestum (Salerno) y la ciudad con más habitantes del sur de la bota: Nápoles (Campania).

El clima de esta nueva jornada fue más amigable que el día anterior: soleado y unos 20ºC durante toda la etapa. El pelotón se mantuvo en una pieza pese a los constantes intentos de fuga que hubo desde el inicio, pero terminaron definiendo los sprinters en otra llegada masiva.

Fue un final accidentado porque en la última curva, en una zona de adoquines, patinaron los corredores que iban en punta y tras ellos otros varios del pelotón. Esa incidencia les permitió al italiano Davide Ballerini del XDS Astana Team (compañero de Thomas Silva Coussán) y el belga Jasper Styuven del Soudal Quick-Step, quienes fueron primero y segundo respectivamente. Completó el podio unos metros más atrás el francés Paul Magnier, ambién del Soudal Quick-Step.

Declaraciones de Silva antes de largar este jueves

"La llegada un poco técnica, también puede haber presencia de lluvia, y hay un poco de adoquines a falta de 300/400 metros, justo en una curva. Así que personalmente hoy lo principal es mantenerme a salvo y cuidar fuerzas para los últimos días".

"Estaba un poco previsto más que nada ahora al principio hasta mitad de carrera, habrá que estar atento. Hoy un día, entre comillas, corto. Con lo que fue ayer, que dejó mucha fatiga, un día muy duro. Esperemos poder recuperar bien".

"Con la salida dura que había ya vimos que tenía las piernas normales mías, y como había dicho: si tenía buenas piernas intentaría ir por delante y así fue. Luego intentamos jugar nuestras cartas con Scaroni y conmigo, que íbamos en esa fuga. Me vi superior a los compañeros que venían conmigo, lo intenté en la última subida y pude ser tercero".

"Llegamos con mucho, mucho frío. Pero bueno, enseguida se va al bus, un buen baño de agua caliente, té caliente. Y de traslado al hotel, que teníamos cerca de una hora, el coche súper caliente y volvimos a la temperatura habitual".

"EN LA ÚLTIMA SUBIDA ME VI SUPERIOR AL RESTO DE LOS COMPAÑEROS"



Thomas Silva sobre su histórico tercer lugar en la carrera del miércoles del #GiroDeItaliaEnDSPORTS.



🇺🇾 El uruguayo quedó en la posición 40 de la general.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/z4bgXU1IKN — DSPORTS (@DSports) May 14, 2026

El Giro de Thomas Silva Coussán

Thomas Silva Coussán empezó el Giro de Italia con un accidente leve el primer día: enganchó la caída masiva a 600 metros de la llegada de la primera etapa en Burgas (Bulgaria), pero afortunadamente no lamentó ninguna lesión importante. Y fue el día siguiente cuando sorprendió a propio y extraños con una histórica victoria de etapa, gracias a la que también obtuvo la mítica Maglia Rosa.

El fernandino llegó en el grupo de 34 punteros y ganó en el sprint final, en lo que fue el triunfo más trascendente de la historia de un ciclista uruguayo a nivel profesional. Mantuvo el liderazgo de la general hasta la cuarta etapa, cuando sufrió un ascenso y perdió más de 12 minutos.

Pero al día siguiente volvió a ser protagonista en una larga fuga de más de 180 kilómetros entre ascensos importantes y logró subirse al podio: llegó solo y entró tercero, 51" por detrás de Igor Arrieta y Afonso Eulálio, que definieron la etapa.