Thomas Silva: "Fue un día muy frío, duro. Llovió mucho y hasta tuvimos granizo. Pero lo pudimos sacar adelante"

El uruguayo Thomas Silva Coussán volvió a dejar su huella en el Giro de Italia. Cuatro días después de hacer historia con su victoria y la conquista de la Maglia Rosa, el fernandino fue otra vez protagonista en la quinta etapa al meterse en la fuga del día, aguantar más de 90 kilómetros al frente y terminar tercero en una jornada salvaje entre Praia a Mare y Potenza, marcada por la lluvia, el frío y hasta el granizo.

Silva, que había sentido el esfuerzo acumulado en la etapa anterior, respondió con piernas y personalidad cuando la carrera volvió a empinarse.

“Fue una salida muy dura. Hubo bastante pelea para la fuga. Por suerte hoy las piernas no eran las mismas que ayer, nos pudimos meter en la fuga e intentar disputar la etapa hasta el final. Contento con las sensaciones”, contó tras cruzar la meta.

El uruguayo integró la escapada junto a su compañero Christian Scaroni del XDS Astana Team y ambos apostaron por jugar sus cartas en conjunto cuando la ruta empezó a seleccionar.

“Teníamos dos corredores en la fuga, al final intentamos mantenernos unidos. La última subida era muy muy dura, pero quedaba bastante a meta, así que preferimos mantenernos unidos e intentar perseguir luego. Pero bueno, se nos hizo muy difícil”, explicó.

La etapa, de 203 kilómetros y perfil quebrado, terminó convirtiéndose en una batalla de supervivencia. Bajo condiciones extremas, Silva volvió a mostrarse entre los mejores del pelotón internacional.

“La verdad que por momentos llovió mucho, hasta tuvimos granizo. Un día muy frío, muy duro, pero lo pudimos sacar adelante”, cerró.

Después de convertirse en el primer uruguayo en ganar una etapa y vestir la maglia rosa en el Giro, Thomas sigue confirmando que lo suyo no fue un golpe aislado: está compitiendo de igual a igual con la élite y escribiendo una semana histórica para el ciclismo uruguayo.