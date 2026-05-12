Camila y Loqui visitaron a Thomas Silva en el Giro de Italia: mirá lo que hizo el uruguayo con su mascota

Thomas Silva llegó al Giro de Italia anunciando que algo importante podría ocurrir. El fernandino de 24 años llegó a tierras italianas defendiendo los colores del XDS Astana Team y luego de haber ganado la general del Tour de Hainan, China. Consiguió vestirse con la famosa Maglia Rosa y vivió momentos históricos para Uruguay y su propia historia. Antes de largar la cuarta etapa recibió la visita de Camila y Loqui, desde Andorra.

El Giro tuvo un accidentado inicio con una caída a pocos metros de la llegada. Silva, aunque con algunos golpes, pudo sortearla y su padre Álvaro transmitió tranquilidad compartiendo una foto con su hijo tras la llegada. "Les cuento que Thomas fue partícipe de la caída, se encuentra bien, solamente unos golpes", escribió junto a la instantánea.

En el segundo día de competencia, llegó la gloria. Thomas ganó la segunda etapa del Giro de Italia completando los 221 kilómetros entre las localidades búlgares de Burgas y Veliko Tarnovo en un tiempo de 5h 39:25. Al cruzar la meta abrió los brazos y se tomó la cabeza; era increíble, pero real. Thomas Silva se vestía con la clásica e histórica malla rosa del Giro y había anunciado que algo así podía llegar a ocurrir.

"En principio tendré libertad en ciertas etapas. Habrá que buscar la oportunidad, ya sea desde la fuga o desde el pelotón. Tocará hacer de todo: el día que toque ayudar, lo haremos, y el día que tengamos apuntado en el calendario, intentaremos hacerlo lo mejor posible", había declarado Silva a la agencia EFE en la previa al Giro. “Dentro de las primeras dos semanas hay varios días interesantes, pero el día específico prefiero guardármelo para mí”, aclaró.

Ese día llego y el Giro está siendo un sueño para el ciclista uruguayo que mantuvo el liderazgo en la tercera etapa y, aunque lo perdió en la cuarta, de montaña, vivió un momento inolvidable. Su familia, como desde el primer día, lo acompaña y recibió dos visitas muy especiales antes de largar: su pareja Camila y Loqui, la mascota de ambos.

En la jornada de descanso de Giro, antes de la cuarta etapa, ambos viajaron desde Andorra, donde residen y sorprendieron a Thomas. El ciclista era el centro de atención, aunque Loqui también se robó unos cuantos flashes. Silva decidió subir al escenario aupando a su amigo fiel y la propia cuenta de la competencia les dedicó un video. “Lo más dulce que verán hoy”, escribieron.