Qué tan grande es lo de Thomas Silva en el Giro de Italia y por qué es comparable a la medalla de Milton Wynants

¿Qué tan grande es lo que está haciendo Thomas Silva Coussán en el Giro d’Italia? ¿Qué significa vestir la “Maglia Rosa”? ¿Cómo llegó hasta ahí y por qué su irrupción ya es histórica?

Con apenas 24 años, el joven nacido en Maldonado y formado en el pelotón del Codecam uruguayo está reescribiendo la historia del ciclismo nacional con cada pedaleada. No solo es el primer uruguayo en correr el Giro: también es el primero en ganar una etapa, liderar la clasificación general de una “gran vuelta” y vestir la icónica Maglia Rosa, símbolo reservado para el líder de la carrera. Y antes fue el primero en llegar al WorldTour, máximo nivel del ciclismo mundial tras ser fichado por el XDS Astana Team, y el primero en correr un Monumento: la Milán-San Remo.

Uruguay históricamente casi no tuvo presencia en la élite del ciclismo de ruta, y llegar a una gran vuelta implica primero abrirse camino en Europa, competir a nivel profesional, conseguir contrato con un WorldTeam y luego ser elegido entre los ocho corredores dentro de planteles de hasta 30 ciclistas. Por eso lo de Silva es casi legendario, inimaginable unos años atrás, previo a esta generación de ciclistas que no para de derribar barreras.

En términos históricos, el único antecedente comparable es la medalla de plata olímpica que Milton Wynants conquistó en Sídney 2000, en la prueba por puntos de ciclismo de pista. Se trata de disciplinas, contextos y escalas distintas, pero son las dos estrellas del ciclismo uruguayo.

Thomas Silva, el primer uruguayo en la historia en ganar una etapa del Giro de Italia. Foto: AFP.

La diferencia está en la exposición global: desde el sábado y durante al menos cuatro días consecutivos, hasta que la carrera llegue por fin a Italia para la cuarta etapa de este martes (este lunes es el primero de los tres días de descanso), los medios deportivos de todo el mundo hablan de lo mismo: el uruguayo que lidera el Giro de Italia.

Por primera vez, Uruguay tiene a uno de los suyos en la cima del ciclismo mundial. La dimensión final todavía está por verse. Pero la cuestión de fondo para el deporte uruguayo es si el fenómeno de Thomas Silva es solamente una excepción, o si marcó el camino y no es el único, sino el primero.