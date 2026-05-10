Thomas Silva, el uruguayo que se fue a Europa por un sueño en el ciclismo y hoy lidera el Giro de Italia

Thomas Silva Coussan se agarra la cabeza. Se golpea el casco. No da crédito a lo que está pasando. No lo puede creer. Pero es real. Es cierto. El pibe de 24 años que en 2021 entendió que para competir en la élite del ciclismo tenía que sí o sí irse a Europa, ayer tuvo la satisfacción más grande de su carrera hasta el momento y se convirtió en el primer uruguayo en ganar una etapa del Giro de Italia después de haber hecho historia al ser el primer celeste en correr esta prueba.

Mantener la calma fue la clave del éxito. Pero no del éxito de ayer, del éxito de ya estar corriendo entre los mejores del mundo en una de las tres pruebas más importantes del UCI World Tour.

En un impactante sprint final y con un gran trabajo en equipo, porque la colaboración de su compañero del Astana Team, el italiano Christian Scaroni, fue clave, el ciclista nacido en Maldonado ganó la segunda etapa con un tiempo de 5 horas, 39 minutos y 25 segundos, seguido por el alemán Florian Stork del Tudor Pro Cycling y del italiano Giulio Ciccone del LIDL-Trek en un cierre de carrera electrizante en Veliko Tarnovo, la antigua capital de Bulgaria, donde se completaron los durísimos 221 kilómetros de carrera.

Y 24 horas después de su estreno en esta prueba que incluyó nada menos que una caída en la que por suerte solo sufrió unos golpes, Thomas Silva dio una verdadera muestra de carácter y resiliencia para no solo ganar, sino también ponerse la Maglia Rosa como líder de la general individual para cerrar un sábado gigante.

“Es algo increíble y algo histórico para el país. Personalmente es lo máximo. Sinceramente vine a este Giro de Italia pensando en pelear alguna etapa y que se dé en la segunda y poder vestir la Maglia Rosa me deja sin palabras”, contó el uruguayo, al borde de las lágrimas, tras la premiación y en una rueda de prensa en la que se robó todas las miradas y también, por supuesto, todos los micrófonos.

Álvaro Silva, padre de Thomas, también fue protagonista de la jornada por cómo vivió este logro histórico de su hijo y por todo lo que significa esto para la familia. El ganador de la etapa no se olvidó de los suyos y dijo: “Esta victoria es para ellos. Para mi padre, para mi familia. Desde que soy pequeñito están al lado mío y ahora que están acá poder regalarles una victoria es algo increíble”.

El sprint final de la segunda etapa del Giro de Italia 2026 que ganó el uruguayo Thomas Silva. Foto: AFP.

La calma y la confianza fueron factores decisivos para el desenlace final de la segunda etapa en la que Thomas Silva se metió en el radar de los mejores ciclistas del mundo.

“La verdad que durante los últimos 10 kilómetros tenía mucha confianza, pero tenía que mantener la calma y confiar en mis compañeros. Scaroni en todo momento confió en mí cuando me vio que estaba en ese grupo e hizo un trabajo magnífico en el final para cerrar a esos cuatro que iban por delante y dejarme aquí solo para lanzar mi sprint. La táctica fue mantenerme en calma y confiar, confiar y por suerte se pudo dar”, explicó el uruguayo al ser consultado por la estrategia para ganar la segunda etapa.

Y lo que pasó en Bulgaria retumbó en Uruguay de inmediato. Los fanáticos del ciclismo vivieron un día histórico al igual que los seguidores del deporte. Hasta el presidente de la República, Yamandú Orsi, se expresó en sus redes: “Uruguay nomá!”, escribió el mandatario en sus historias de Instagram, y acompañó con el emoji de la bandera uruguaya.

El uruguayo Thomas Silva en el cierre del sprint final que le dio el triunfo en la segunda etapa del Giro de Italia 2026. Foto: AFP.

Otros ministros y legisladores también se hicieron eco de un logro que no hace más que darles a ellos mismos un tirón de orejas para que de una vez por todas, el estado uruguayo entienda que invertir en deporte genera este tipo de satisfacciones que ponen al país en lo más alto entre los gigantes y que transforman a humildes competidores en ídolos de las nuevas generaciones.

Con 24 años, mucho amor propio, confianza, calma y un nivel de élite impactante, Thomas Silva Coussán le dio al ciclismo uruguayo un logró histórico tan impensado como merecido. Fue épico.

Thomas Silva tras ganar la segunda etapa del Giro de Italia. Foto: AFP.

Thomas Silva Coussan, de Maldonado al mundo de la élite del ciclismo

Guillermo Thomas Silva Coussan nació en Maldonado el 30 de diciembre de 2001. Nieto de Carlos Coussan, exciclista que representó al país en eventos internacionales, la bicicleta venía en la sangre y comenzó a competir a los 5. De adolescente probó con el fútbol, como la media de todos los uruguayos.

No siguió, pero no por malas condiciones, sino porque a los 15 años vio una carrera nocturna en la que competía su primo y se volvió a enamorar de la chiva. No paró más.

Empezó a correr, ganó dos veces la Vuelta de la Juventud, fue campeón Nacional de Ruta y emigró a Europa en 2021. Primero en el Caja Rural de España y ahora en el Astana Team de Kazajistán, la historia recién empieza a escribirse.