"Sabíamos que Thomas podía lograr una etapa": la confianza del papá de Silva tras su histórica carrera

La tremenda victoria de Thomas Silva hizo vibrar a un país. El ciclista marcó historia, la gente reconoció una nueva hazaña de un deportista uruguayo, que transmitió emociones a través de sus palabras.

Y si el uruguayo de pie sintió orgullo, difícil es ponerse en la piel de su papá, Álvaro Silva, que a los pies de la llegada vibró con la hazaña de su hijo. Expresó sus sensaciones minutos después del hito, pero con la confianza en alto en que era posible un logro totalmente inesperado para el país: “Sabíamos que Thomas podía lograr una etapa, él lo había dicho”.

Un emocionado padre agradeció el apoyo que tiene Silva en Uruguay y lo resaltó como el primer uruguayo en estar corriendo en el Giro. Además expresó que este logro se dé en la segunda etapa “es lo máximo, no le puedo pedir más nada”.

"YA ESTÁ, NO LE PUEDO PEDIR MÁS"



El padre de Thomas Silva se mostró al borde de las lágrimas tras el logro de su hijo en el #GiroDeItaliaEnDSPORTS.@iberrueta



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Con nervios e incertidumbre, Álvaro contó que vivió los últimos 80 kilómetros en la pantalla gigante, pero que “no lo distinguía”. La comunicación con Uruguay fue clave, la información que llegaba desde Sudamerica fue clave para que la expectativa creciera. Le avisaron que Thomas llegaba en el Top 20, sin embargo el ataque del danés Jonas Vingegaard parecía terminar con la esperanza de papá. “Pensé que era para él la etapa”, manifestó.

Pero todo terminó siendo alegría alegría al final del recorrido. Ese festejo viral que despertó emoción en un país, es difícil de imaginar lo que fue para un padre. “ver esa imagen golpeándose el casco fue lo máximo”, expresó con mucha emoción minutos después de una hazaña que quedará en la historia grande del deporte uruguayo. Triunfo, Maglia Rosa y alivio, con un objetivo recontra cumplido, recién en el amanecer de un tour en el que un uruguayo se volvió a ser gigante entre los grandes.

