La emoción de Thomas Silva tras su logro en el Giro de Italia: "Regalarle una victoria a Uruguay es lo máximo"

Thomas Silva, el primer uruguayo en participar del Giro de Italia y ganar una etapa, habló este sábado al mediodía tras hacer historia. Al ser consultado por la cuenta oficial de la competencia sobre lo que siente tras una victoria resonante, dijo: "Estoy muy contento, la verdad que fue una victoria un poco inesperada en la segunda etapa de mi primer Giro de Italia y súper contento, no hay palabras".

En referencia a si pensaba que podía ganarla, acotó: "Sabíamos en la condición que estábamos, pero siempre sabemos que es difícil ganar en un gran tour y, la verdad, que se de ahora en los primeros días da mucha tranquilidad".

También hizo una referencia al cierre electrizante de la carrera: "El final ya lo han visto, una subida muy dura, se puso a un ritmo muy fuerte, pero también tuvimos a todo el equipo, a Christian Scaroni que estuvo muy activo y me ayudó mucho en el final. De mi parte solo tuve que mantener la calma, esperar a los últimos 200 metros, lanzar mi sprint y conseguir la victoria más importante para mí".

🎙️ " Para mi país, creo que es el maximo" - 🏆 🇺🇾 Thomas Silva#GirodItalia pic.twitter.com/tX2KuvUEuc — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2026

"Los veía muy cerca, pero yo solo tenía que esperar, Scaroni puso un ritmo muy fuerte, cerró el hueco y luego me pudo lanzar, así que esta victoria es de todo el equipo", añadió.

Visiblemente emocionado, reveló qué significa este logro para su país: "Creo que es lo máximo para mí, lo máximo a lo que podía aspirar y para mi país están todos muy contentos por ser el primer uruguayo en la participación y poder regalarle una victoria creo que es lo máximo".