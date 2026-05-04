Giro de Italia 2026 con la presencia histórica del uruguayo Thomas Silva: recorrido, favoritos, hora y dónde ver

Este viernes 8 de mayo empieza el Giro de Italia 2026 y la edición 109 es histórica para Uruguay porque por primera vez tendrá un representante en el pelotón. Como informó Ovación semanas atrás, el fernandino Thomas Silva Coussán (24 años) será de la partida defendiendo la camiseta del XDS Astana Team, equipo de licencia WorldTeam al que se sumó en enero de este año.

El uruguayo fue confirmado en las últimas horas en la selección de ocho corredores de su equipo para largar la tradicional ronda italiana de 21 etapas, que se trata de una de las tres "grandes vueltas" del ciclismo mundial junto al Tour de Francia y Vuelta a España. La de la "maglia rosa" es la primera del año y va desde este viernes 8 al 31 de mayo, y tiene tres días de descanso que son los lunes.

El recorrido empieza con tres etapas en Bulgaria, desde donde los ciclistas vuelan hacia Calabria (sur de Italia, punta de "la bota") para continuar el recorrido hacia los Alpes en el norte, donde se definirán los primeros lugares de la general individual en las etapas de alta montaña.

Además de Silva, el plantel del Astana para el Giro está conformado por los italianos Davide Ballerini, Alberto Bettiol, Diego Ulissi, Matteo Malucelli y Christian Scaroni, por el belga Arjen Livyns y el ecuatoriano Harold Martín López.

Cabe recordar que Silva ya corrió una gran vuelta: la Vuelta a España 2025, donde tuvo un desempeño más que destacado en el que fue su debut y cuando aún formaba parte del Caja Rural - Seguros RGA, de categoría UCI ProTeam. Hizo dos top-10 en las etapas 1 y 4.

Fue justamente durante la Vuelta a España que las negociaciones con el Astana llegaron a buen puerto, para que este 2026 Silva se transformara en el primer uruguayo en competir para un equipo de nivel UCI WorldTour, el máximo.

Entre otras carreras, Thomas Silva corrió en lo que va de este año los monumentos Strade Bianche y Milán-San Remo, la Tirreno-Adriático en Italia (carrera de siete etapas) y el Tour de Hainán en China, donde además de dos etapas conquistó la general individual.

Giro de Italia 2026: recorrido, favoritos, hora y dónde ver

La edición 109 del Giro de Italia comienza este viernes 8 de mayo y termina el domingo 31. Se corre a lo largo de 21 etapas y 24 días (tres días de descanso que serán los tres lunes) y recorre tres países: empieza en Bulgaria, viaja por Italia de sur a norte y pisa Suiza en la región de los Alpes.

En Uruguay, las etapas habitualmente terminan sobre las 12 o 13 horas del mediodía. Desde Sudamérica se puede ver en vivo por DSports, RAI italiana o vía streaming por HBO Max.

El recorrido tiene ocho etapas de perfil llano (1, 3, 4, 6, 12, 15, 18 y 21), una contrarreloj individual de 42 kilómetros en la región de Toscana (10ª etapa), seis etapas de media montaña (2, 4, 5, 8, 11 y 13) y siete de alta montaña o finales en alto (7, 9, 14, 16, 17, 19 y 20).

La carrera termina con el tradicional "paseo triunfal" en Roma: una etapa llana de 131 kilómetros, que termina con ocho giros a un circuito interno a la ciudad de 9,5 kilómetros que rodean el Coliseo por sus calles empedradas.

The Eternal City is getting ready to welcome the final act of the Giro d’Italia, where every effort finds its meaning ♾️



This year too, the mark the Corsa Rosa leaves behind is tangible: energy and smiles at the Family Ride, plus bicycles and helmets donated to children in… pic.twitter.com/lcjOyFMaCI — Giro d'Italia (@giroditalia) April 29, 2026

Entre los principales favoritos a quedarse con la Maglia Rosa está el danés Jonas Vingegaard del equipo Visma - Lease a Bike. El ganador de dos ediciones del Tour de Francia (2022 y 2023) y la última Vuelta a España 2025, nunca corrió el Giro de Italia y va por la corona que le falta.

Según medios especializados, los principales contendientes que tendrá el danés pueden ser nombres como los de Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe), Adam Yates (UAE Team Emirates XRG), Enric Mas (Movistar Team), Egan Bernal (Netcompany INEOS Cycling Team), Felix Gall (Decathlon CMA CGM), entre otros.