Hizo historia: Thomas Silva fue campeón del Tour de Hainan y con gran maniobra eludió una caída en el pelotón

El uruguayo Thomas Silva (XDS-Astana), ganador de la segunda y cuarta etapa, logró este domingo el triunfo en el Tour de Hainan (China), de categoría UCI ProSeries, tras la disputa de la quinta y última jornada entre Baoting y Sanya de 154,6 kilómetros, que se adjudicó el danés Alexander Salby (Li Ning Star) en una llegada masiva y que tuvo al oriundo de Maldonado corriendo con la malla líder tras haber recuperado el liderezgo en la cuarta jornada. Es la competencia por etapas del calendario UCI ProSeries mejor categorizada que un uruguayo haya ganado antes.

La última etapa, con cuatro ascensiones puntuables en la primera mitad del recorrido y un sprint puntuable intermedio, dejó el suspenso del triunfo final hasta el último momento, aunque XDS Astana supo controlar la carrera para que el triunfo se lo llevase Silva, gran protagonista de la prueba tras sus victorias en el segundo y cuarto día.

En el podio acompañaron al ciclista de Maldonado, de 24 años, el español Xabier Berasategi (Euskaltel-Euskadi), a diez segundos en la general, y el italiano Thomas Pesenti (Polti-Visit Malta), también con el mismo tiempo. En la categoría por equipos el vencedor fue el Polti-Visit Malta, por delante de los españoles Burgos Burpellet BH y Euskaltel Euskadi, y el kazajo Igor Chzhan se llevó la general de la montaña.

Gran reacción de Thomas Silva a una caida en el pelotón cerca del final

El triunfo de Thomas Silva estuvo en vilo hasta el final y a siete kilómetros de la meta estuvo en jaque por una caida en el pelotón que el uruguayo supo sortear muy bien. Una curva muy cerrada complicó al masivo pelotón y hubo una caida que pudo costarle la carrera y el título a Silva, pero el ciclista uruguayo supo continuar con su trayecto saliéndose a la calle paralera y se reintegró rápidamente al pelotón saltando pasando sobre un cantero al igual que otro competidor.

Crash in the peloton by a rider from @ccache_bodywrap! Yellow jersey, 🇺🇾 Silva had a narrow escape and managed to continue!



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Así fue la llegada en la última etapa del Tour de Hainan

Close call for 🇦🇺 Dylan Hopkins, being caught within the final KM!



Perfect timing and raw power bring 🇩🇰 Alexander Salby the win in Sanya!



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El ciclista uruguayo venía de ganar la cuarta etapa del Tour de Hainan

Thomas Silva había ganado la segunda etapa, se volvió a imponer sobre los italianos Thomas Pesenti (Polti VisitMalta) y Alessandro Fancellu (MBH Bank Telecom Fort) y recuperó el liderazgo que le permitió correr la última etapa con la malla líder, adjudicándose la carrera de la cuarta jornada del Tour de Hainan, disputada entre Lingshui y Baoting, de 132,7 kilómetros de recorrido. Silva, que invirtió un tiempo de 2h45:46, se impuso sobre el italiano Thomas Pesenti (Polti VisitMalta), y a dos segundos llegó un grupo encabezado por el también italiano Alessandro Fancellu (MBH Bank Telecom Fort)