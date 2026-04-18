Thomas Silva ganó la cuarta etapa del Tour de Hainan y recuperó el liderazgo de la general individual

El uruguayo Thomas Silva (XDS Astana) recuperó el liderazgo del Tour de Hainan (China) tras imponerse en la cuarta etapa, disputada entre Lingshui y Baoting, de 132,7 kilómetros de recorrido.

Silva, que invirtió un tiempo de 2h45:46, se impuso sobre el italiano Thomas Pesenti (Polti VisitMalta), y a dos segundos llegó un grupo encabezado por el también italiano Alessandro Fancellu (MBH Bank Telecom Fort), que también integraba el español Xabier Berasategi (Euskaltel Euskadi), quien se había ubicado como líder el viernes.

El ciclista de Maldonado, de 24 años, supo estar atento durante toda la jornada y en el tramo decisivo protagonizó un sprint irresistible en el último kilómetro de la subida para sorprender a sus rivales, que apenas pudieron responder, con lo que venció sin oposición, ya que Pesenti, el que estuvo más cerca, no tuvo ninguna opción.

Con estos resultados, el corredor uruguayo, ganador también de la segunda etapa, lidera la clasificación general individual, con diez segundos de ventaja sobre Berasategi y Pesenti a falta de la última etapa del domingo entre Baoting y Sanya, exigente en la primera parte y llana después hasta el final, con un total de 155 kilómetros.

Se correrá en la madrugada de Uruguay y tiene un puerto de primera categoría apenas largar, de 10 kilómetros al 4% de desnivel promedio, y más adelante tres puertos de tercera categoría para llegar en terreno llano.

Thomas Silva y su victoria en la segunda etapa del Tour de Hainan

El pasado jueves Silva ganó su primera carrera del año en la segunda etapa del Tour de Hainan. Llegó en una escapada de 23 corredores que definieron en Wuzhishan la etapa, que se extendió a lo largo de 214 kilómetros y con un perfil de media montaña, que justamente se adapta a las condiciones del uruguayo.

Entre los punteros, Silva fue el más rápido en el sprint final y cruzo la línea de llegada suelto de manos festejando su triunfo. El español Xabier Berasategi (Euskatel - Euskadi) entró en segundo lugar, mientras que el italiano Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta) completó el podio de la jornada.

Ese grupo llegó 48 segundos por delante de sus próximos perseguidores, por lo que la general quedó partida y con el uruguayo en lo más alto.

Con información de EFE.