Junta Departamental de Montevideo aprobó plan de limpieza de Bergara con votos de ediles colorados y blancos

La Junta Departamental de Montevideo aprobó en la tarde de este jueves el plan de limpieza que el intendente Mario Bergara había enviado a los ediles, en el marco de las líneas presupuestales extra de decenas de millones de dólares para llevar adelante diversos proyectos de la gestión en la comuna capitalina.

El jefe comunal necesitaba obtener una mayoría especial de 21 ediles en 31, por lo que requería del apoyo de cuatro curules de la oposición.

En esa línea, los curules que votaron afirmativamente el proyecto de limpieza enviado por Bergara fueron Nicolás Hernández y Joaquín Campos (Lista 22 del Partido Nacional), Federico Paganini (Partido Colorado) y Guillermo Kruse, quien formalmente no integra el Partido Nacional, pero sí había apoyado al presidente de la Comisión Departamental nacionalista y senador, Martín Lema, cuando este se postuló como intendente de Montevideo en las pasadas elecciones departamentales.

Al momento de tomar la palabra, Paganini dijo que desde su partido "acompañan" el proyecto presupuestal enviado por la Intendencia de Montevideo (IMM). En ese sentido, sostuvo que la ciudad "tiene una verdadera emergencia" en materia de limpieza, con "contenedores desbordados" y "basurales endémicos".

"El Frente Amplio (FA) en 36 años jamás ha podido dar en la tecla, y hoy estamos en una situación de verdadera emergencia", relató Paganini.

Sostuvo además que desde su partido "no están de acuerdo" con que los vecinos de Montevideo "tengan que pagar los platos rotos del Frente Amplio". Además, señaló que el vecino "no debe ser rehén de malas gestiones" y de que el FA "hace 36 años no invierta en limpieza".

En tanto, Kruse dijo en la junta que votó afirmativamente ya que quiere expresarle "total confianza" al director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Leonardo Herou.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, en la Junta Departamental Foto: Estefanía Leal/El País.

"Desde esta banca no me corto la posibilidad de seguir realizando mociones y pedidos de informe sobre la limpieza de la ciudad de Montevideo", subrayó Kruse.

Ediles blancos publicaron carta en la que justificaron su decisión

Por otro lado, desde la lista 22 del Partido Nacional publicaron en las últimas horas un comunicado en el que expresaron su posicionamiento respecto a la votación en la sesión.

Señalaron que no llegan a la decisión "por confianza ciega" ni "por afinidad política". En ese sentido, indicaron que lograron "sumar obras nuevas y dirigir recursos a zonas que los esperan desde hace años".

"No estamos votando confianza. Estamos votando capacidad de cambiar prioridades", apuntaron. Además, consideraron que hacer oposición "no puede transformarse en administrar la espera".

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, presentando el balance fiscal que tuvo la intendencia capitalina en 2025. Foto: Darwin Borelli/El País.

"Reconocemos que la IMM recauda mucho y debió ordenar mejor sus gastos. Por eso no votamos el presupuesto quinquenal. Por eso no votamos ni votaremos impuestos", subrayaron.

Además, argumentaron que para "gobernar Montevideo" se debe "demostrar que sabemos tomar decisiones difíciles". Aseguraron que, con su voto positivo, no están "renunciando a ser oposición".

"Estamos diciéndote que una buena decisión política no es la que gana una discusión entre dirigentes", concluyeron.

Junta departamental también aprobó saneamiento

En lo que respecta a los planes de saneamiento, que fueron aprobados también este jueves por unanimidad, la definición que habían adoptado los blancos, en tanto postura partidaria, fue solamente dar apoyo para que Bergara cuente con recursos que le permitan desarrollar su plan —y dejar afuera sus propuestas de limpieza, calles, veredas y Ciudad Vieja.

"El Partido Nacional no va apoyar que se siga exprimiendo a los montevideanos con más endeudamiento. Va a apoyar el saneamiento, ya que es la única intendencia que se encarga del mismo a diferencia del interior", dijo Lema más temprano a El País.

Martín Lema, senador del Partido Nacional. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Este ámbito, a su vez, comunicó al presidente del directorio del Partido Nacional que se dará el "total respaldo a lo que resuelva la mayoría" de la bancada blanca de Montevideo —según trasladó Lema en una carta a Álvaro Delgado este jueves, a la que accedió El País.

Al mismo tiempo, el directorio respondió en una misiva dirigida al coordinador de la bancada de ediles blancas, el edil Rafael Seijas, que el partido "comparte plenamente" la postura que adoptará la "mayoría" de sus legisladores departamentales".