Más de 40.000 hogares montevideanos clasifican sus residuos y logran una recolección récord de materiales

La Intendencia de Montevideo (IMM) avanza con el plan Agenda Ambiental Estratégica, que incluye 18 acciones en 18 semanas para cambiar el modelo de limpieza y clasificación en la capital del país. Ya son más de 40.000 los hogares que clasifican sus residuos mediante contenedores intradomiciliarios y sistemas de recolección selectiva.

Este sistema le permitió a la Intendencia de Montevideo alcanzar un volumen récord de materiales recuperados y compostados. El cambio forma parte del programa Hogares Sustentables, parte de la Agenda Ambiental Estratégica de Montevideo.

La estrategia departamental se apoya en un nuevo esquema de recolección intrapredial de reciclables y en la instalación progresiva de composteras en cooperativas de vivienda, complejos habitacionales y casas. Según los datos presentados durante la exposición del avance de la Agenda Ambiental Estratégica el pasado lunes 1 de junio, la comuna proyecta seguir ampliando este modelo en todos los municipios, fortaleciendo la separación en origen y reduciendo la cantidad de residuos que llegan a los contenedores y al relleno sanitario.

Distribución de contenedores intradomiciliarios y retiro de la vía pública

El plan prevé una sustitución gradual de los contenedores en la vía pública por contenedores intradomiciliarios e intraprediales, con un servicio específico de recolección puerta a puerta. Miles de viviendas ya cuentan con equipos diferenciados para residuos mezclados y reciclables, mientras que las cooperativas y complejos habitacionales incorporan contenedores compartidos dentro de sus predios.

Contenedor para reciclables en la vía pública. Foto: Intendencia de Montevideo

Entre las metas del proyecto se incluye el retiro masivo de contenedores de la calle en zonas donde ya existe una masa crítica de hogares con equipamiento propio, para disminuir la suciedad en los espacios abiertos, mejorar la circulación peatonal y reorganizar los recorridos de recolección. Siguiendo la Agenda Ambiental Estratégica, se retirarán progresivamente varios cientos de contenedores de la vía pública en distintos barrios.

El plan Agenda Ambiental Estratégica de Montevideo en números

La Agenda Ambiental Estratégica de Montevideo articula un conjunto de 18 acciones en 18 semanas como primer tramo de un plan de trabajo de más largo plazo en limpieza y residuos. El despliegue incluye reuniones barrio a barrio con vecinos, ampliación de la recolección selectiva, expansión de Hogares Sustentables y refuerzo de los ecopuntos en distintos puntos del departamento.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, detalló que en lo que va del plan ya se implementado la:



Entrega de cerca de 40.000 contenedores intradomiciliarios e intraprediales en distintos barrios de Montevideo.

e intraprediales en distintos barrios de Montevideo. Recolección de 563.000 toneladas de materiales reciclables en hogares que fueron enviadas a las Plantas de Clasificación, y más de 400.000 kg fueron vendidos a la industria. Esto representó un récord de recolección que se batió en abril de este año.

Retirada de más de 850 contenedores de la vía pública y se seguirá avanzando hasta llegar a un retiro de más de 7.000.

Instalación de 214 papeleras en parques, plazas, avenidas y espacios públicos de la ciudad.

Herou explicó en la junta departamental del pasado lunes 1 de junio que se aspira que “el reciclaje, el compostaje, la disminución en la cantidad de residuos sea una de las características de la gestión de residuos de Montevideo”.