Tránsito enlentecido en zonas de Montevideo: choque en Pocitos y desvíos por obras de saneamiento en la rambla

Montevideo registró este martes complicaciones en el tránsito debido a una combinación de factores que afectaron distintos puntos de la ciudad, entre ellos un siniestro de tránsito en la rambla de Pocitos, una intervención de urgencia de OSE y obras de rehabilitación de la red de saneamiento.

Uno de los episodios que generó dificultades para la circulación ocurrió en la intersección de Rambla República del Perú y Guayaquí, donde se produjo un siniestro de tránsito. Como consecuencia, quedó obstruido un carril con dirección hacia el este, lo que provocó demoras para quienes transitaban por la zona costera a partir de las 16:30 horas.

⚠️ Siniestro de tránsito en Rambla y Guayaquí.

✖️ Carril obstruido hacia el este. pic.twitter.com/oLMW9B0XhZ — Montevideo Tránsito (@imtransito) June 2, 2026

A su vez, la División Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IMM) informó afectaciones en la circulación sobre la calle ingeniero Eduardo García de Zúñiga, entre Carlos Maggiolo y Bulevar Artigas, debido a trabajos de reparación de urgencia realizados por OSE. La intervención obligó a implementar desvíos en varias líneas del transporte colectivo.

📍Ing. Eduardo García de Zúñiga entre Carlos Maggiolo y Bv. Artigas.



Por reparación de urgencia de @OSE_Uruguay.



Desvíos de 🚌 en @mvdtransporte. pic.twitter.com/xJRzNYEXXO — Montevideo Tránsito (@imtransito) June 2, 2026

Las dificultades también estuvieron vinculadas a las obras que se desarrollan en el marco de la rehabilitación de la Red Arteaga, un histórico sistema de saneamiento que atraviesa parte de la zona central y costera de Montevideo. Los trabajos tienen incidencia en sectores próximos a Rambla Armenia y forman parte de un proyecto destinado a recuperar infraestructura con más de un siglo de antigüedad.

Red Arteaga

La Red Arteaga fue construida hace más de 110 años utilizando piedra en los muros y ladrillo en las bóvedas. El sistema abarca una superficie de 1.150 hectáreas y presta servicio a unas 105.000 viviendas de la capital.

El actual proceso de rehabilitación comprende cerca de dos kilómetros de la red y supone una inversión aproximada de tres millones de dólares. Dentro de las obras ejecutadas mediante la tecnología conocida como liner fueron seleccionados colectores ubicados en algunas de las arterias más transitadas de Pocitos, entre ellas Benito Blanco, Avenida Brasil y Bulevar España.

La coincidencia de estos factores provocó una jornada con circulación enlentecida en varios sectores de Montevideo, especialmente en la franja costera y en zonas de alta circulación vehicular.