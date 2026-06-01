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Comienzan las obras en curva peligrosa de la rambla de Punta Gorda: desvíos y cambios de tránsito

Las obras comienzan este lunes y se extienden por cinco meses. Las tareas de repavimentación modificarán la circulación vehicular. Estas serán las rutas alternativas y los nuevos flechamientos.

El País
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01/06/2026, 13:22
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Tránsito cortado por siniestro de tránsito en la rambla de Punta Gorda.
Tránsito cortado por siniestro de tránsito en la rambla de Punta Gorda.
Foto: Juan Ignacio Tejedor/El País.

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que este lunes 1 de junio comienzan las obras de ajuste del peralte y repavimentación en la rambla de Punta Gorda, en el tramo de la Rambla República de México entre Araucana y 6 de Abril. En ese cruce se han reportado varios siniestros de tránsito en los últimos meses.

Los trabajos se extenderán durante cinco meses y tendrán un costo aproximado de $ 33 millones, señaló la comuna en su sitio web.

Muro de contención en la rambla de Punta Gorda: obras de la IMM durarán 5 meses y afectará al tránsito

¿Cómo serán las obras en la rambla de Punta Gorda?

La obra se dividirá en tres etapas y se prevé una duración estimada de cinco meses. A su vez, se llevarán adelante trabajos previos de acondicionamiento de las calles Av. Bolivia, Ciudad de París y Beyrouth que serán rutas de desvío.

El desvío de tránsito será siempre en sentido al centro por las calles Av. Bolivia, Ciudad de París y Beyrouth, manteniendo el tránsito que va hacia el este sin desvío durante todo el transcurso de la obra.

Calles que se flecharán hacia el Centro:

  • Av. Bolivia (desde rambla hasta Beyrouth)
  • Ciudad de París (desde Av. Bolivia hasta Líbano)
  • Beyrouth (desde Ciudad de París hasta rambla)
Siniestro en Punta Gorda
Siniestro en Punta Gorda.
Foto: Santiago Magni/El País.

Prohibiciones de estacionar en las calles:

  • Ciudad de París (acera norte)
  • Beyrouth (acera oeste)

La primera etapa se desarrollará en aproximadamente dos meses y medio. Se construirán los nuevos desagües para luego reconstruir ambas sendas de circulación hacia el Centro.

En la segunda etapa, que abarcará un mes y medio, se reconstruirán ambas sendas de circulación hacia el este.

La tercera y última etapa será el restablecimiento de la circulación del tránsito en ambas calzadas de la rambla. En esta etapa se trabajará en la repavimentación de la vereda de la rambla, el acondicionamiento del muro y terminaciones.

Instalan radar en curva peligrosa de Punta Gorda.
Instalan radar en curva peligrosa de Punta Gorda.
Foto: Intendencia de Montevideo.
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