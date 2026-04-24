Falla de semáforo en la rambla y Pagola: la respuesta de la IMM y canales de denuncia
Un grupo de más de 40 personas estuvo 18 minutos para poder cruzar la calle. La IMM derivó el caso "al área de mantenimiento para revisar tanto la botonera como el plan semafórico correspondiente".
Una denuncia realizada en redes sociales generó repercusión en las últimas horas al exponer un presunto funcionamiento irregular de un semáforo en Montevideo. El planteo, difundido a través de X alertó sobre una situación que, según el usuario, en la tarde del jueves generó confusión y riesgo en el tránsito en la rambla de Montevideo, en el cruce con Manuel Vicente Pagola, a la altura del barrio Pocitos.
En concreto, los usuarios denunciaron que "cambió cinco veces la luz mano al Centro, pero la luz del Centro rumbo al este, nunca cambió" y hubo alrededor de 45 personas que estuvieron "18 minutos esperando para cruzar". Finalmente estas personas cruzaron la calle con luz roja, en un momento en el que no pasaban vehículos.
A partir de esa publicación, la Intendencia de Montevideo (IMM) fue consultada por El País sobre lo ocurrido y respondió que se trató de "un hecho aislado". Desde la comuna señalaron que “no es algo que se reitere”, y que la situación fue puntual, por lo que ya se derivó el caso "al área de mantenimiento para revisar tanto la botonera como el plan semafórico correspondiente".
La IMM dispone de líneas específicas para reportar semáforos en mal estado o fuera de funcionamiento, incluyendo atención telefónica y por mensajería, con el objetivo de dar respuesta a este tipo de incidentes en la vía pública. La comuna tiene un servicio por WhatsApp donde se puede enviar la palabra Semáforo al 099 019 500 para reportar ese tipo de situaciones.
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