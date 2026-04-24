IMM envió carta al PN en la que "comparte" algunos planteos críticos; Lema exigió "más resultados visibles"

El ida y vuelta entre la Intendencia de Montevideo (IMM) y la Coalición Republicana se ha hecho frecuente desde que al frente del Palacio Municipal asumió el economista Mario Bergara —con un perfil bien diferente al de su antecesora, la actual vicepresidenta Carolina Cosse— y el senador nacionalista Martín Lema se posicionó como el principal referente de la oposición departamental. Lo era en la campaña electoral del 2025, y continuó durante los primeros meses de la administración del intendente frenteamplista, especialmente ante algunas instancias clave, como la discusión por el Presupuesto Quinquenal ya aprobado o las negociaciones —que todavía continúan— por cinco fideicomisos por un monto de US$ 300 millones.

La polémica ha estado siempre centrada en los aspectos troncales de la gestión departamental de la coalición de izquierda, con los que Lema y la bancada opositora han sido críticos desde un comienzo, y fue plasmado en un documento enviado a Bergara a mediados de marzo por la comisión departamental de Montevideo del Partido Nacional, ámbito que el senador preside. Allí se propusieron cambios y transformaciones en temas como la limpieza, la movilidad, la regulación y control de los ruidos molestos, el casino municipal —se exige su cierre cuanto antes— y otros ejes de gestión.

La mayoría de esos puntos fueron respondidos en las últimas horas por la IMM en otro documento, al que accedió El País.

En el texto de la IMM se afirma de arranque que "varias de las iniciativas planteadas ya fueron consideradas y aprobadas" en la ley presupuestal, algo que a criterio de la comuna demuestra que "aun desde perspectivas diferentes, es posible construir respuestas comunes para el desarrollo del departamento". Un departamento que, además, enfrenta un proceso de "profundas transformaciones", razón por la cual la intendencia de Bergara mostró su discrepancia con "hablar de 'rescatar' Montevideo", que fue como los blancos titularon su documento, ya que "corresponde asumir colectivamente la responsabilidad de seguir mejorándola".

La contrarrespuesta que ya formuló Lema destaca de igual manera el "intercambio" que la actitud de la IMM permitió, pero sin embargo interpreta que la contestación "confirma" que "los problemas de Montevideo están a la vista de todos", con lo que exigió "más resultados visibles" (ver recuadro).

Limpieza y tránsito

La higiene de la ciudad y su movilidad, dos prioridades de gestión de Bergara, son problemas sobre los que la IMM reconoce partir de un diagnóstico similar al de los blancos. "Compartimos plenamente que la limpieza es una prioridad central. Por eso —agrega la carta—, desde el inicio de esta administración se presentó el Plan Departamental de Limpieza y Gestión Ambiental, entendiendo que se trata de un desafío estructural que requiere planificación, inversión sostenida, innovación tecnológica y compromiso ciudadano".

La IMM añade luego que considera tener "capacidades operativas, equipamiento y personal calificado que permiten sostener el rol público en la recolección, asegurando cobertura universal y equidad territorial, aspectos esenciales en una política ambiental moderna".

Sobre el otro aspecto se fue al grano: "Coincidimos en la necesidad de avanzar hacia una política integral de movilidad". Fue por esto, se argumenta, que está en implementación "el proyecto de Transporte Metropolitano que se desarrolla en coordinación con el gobierno nacional y las intendencias metropolitanas", en referencia a la reforma que implicará transformar 18 de Julio y las avenidas troncales de Avenida Italia y 8 de Octubre —por donde pasarán los ómnibus articulados BRT—, lo que "constituye un paso estratégico para mejorar la circulación, reducir tiempos de traslado y fortalecer la integración territorial".

Asimismo, no se piensa en estacionamientos subterráneos, como propuso el documento de los nacionalistas, porque "la intendencia ya impulsó llamados a inversión privada en espacios públicos entre 2016 y 2017, de los cuales no prosperó ninguno por falta de interesados o de condiciones económicas razonables para su concreción".

Ruidos molestos, Guardia Departamental, casino y otros temas

La "necesidad" de actualizar la normativa que regula el volumen de los sonidos —recurrente reclamo de los ciudadanos— es otro de los focos de gestión sobre el que la IMM también dijo compartir la observación de la oposición. "Creemos que hay un margen de mejora amplio" en este tema, reconoció la comuna, que adelantó que enviará un proyecto al respecto a la Junta Departamental.

No se aceptó la propuesta de crear una Guardia Departamental que reúna todos los servicios inspectivos de la IMM para hacer más eficiente la "presencia institucional en el territorio", algo que a criterio de la comuna ya existe con los nombres de Servicio de Convivencia Departamental y Servicio de Inspección de Tránsito, "unidades que además de contar con un importante cuerpo de inspectores, tienen más de 100 policías para tareas de apoyo".

Respecto a los comentarios realizados sobre el estado de las finanzas del organismo —los blancos pidieron "revisar cómo se asignan los recursos público" en un contexto de números rojos—, y a la necesidad de cerrar su casino, la IMM dirigida por Bergara afirmó que hoy cuenta con un presupuesto "austero y responsable, orientado a responder a las demandas actuales sin comprometer la sostenibilidad futura", y destacó que "la reducción del déficit en 2025 en un 70% respecto al año anterior es una señal clara del esfuerzo de ordenamiento realizado". Y en relación al casino, se aseguró solamente que "el proceso de transferencia al Ministerio de Economía y Finanzas contempla garantías laborales y financieras que permiten una transición responsable y menos costosa para el conjunto de la ciudadanía".

Por último, en alusión al "deterioro del espacio público" —los blancos sostienen que es menester un "cambio cultural profundo en la forma" como se relacionan allí los ciudadanos—, la IMM entiende que en este tema también comparte "la importancia de promover hábitos responsables en el uso" de este espacio. "Ya se trabaja en campañas sostenidas y acciones territoriales que apuntan a fortalecer la convivencia y la corresponsabilidad ciudadana, entendiendo que construir un “Montevideo más nuestro” implica el compromiso conjunto del Estado y la sociedad", concluye el documento.