Tercerización de basura, cierre del Casino Municipal y ruidos molestos: PN presenta propuestas para Bergara

La comisión departamental de Montevideo del Partido Nacional, la que preside el senador y excandidato a intendente Martín Lema, presentó este lunes una serie de propuestas para enviarle a Mario Bergara. Algunas de estas van en la misma línea que las ideas que el nacionalista puso sobre la mesa durante la campaña para las elecciones de mayo. Y, según reza el documento, están “orientadas a mejorar la gestión y a ordenar las prioridades”.

Uno de los capítulos del documento de propuestas se centra en la recolección de residuos: se entiende que el sistema actual “ha demostrado limitaciones para responder a las necesidades de una ciudad con mayores niveles de generación” de estos, se indica. Por eso, “se propone incorporar mecanismos de tercerización de la recolección, manteniendo la Intendencia su rol rector, regulador y fiscalizador del sistema”.

Por otra parte, para el tránsito en la capital, se propone “crear estaciones de transferencia y calles diferenciadas por modalidad de circulación, y mejorar la red de transporte público y privado, mejorar la coordinación semafórica en los principales corredores, y revisar intervenciones viales que hayan generado cuellos de botella”.

Otro problema que identificó la comisión departamental fue el de ruidos molestos, para el que se propone una “actualización integral del régimen, sustituyendo normativa obsoleta e insuficiente y otorgando rango decretal a los límites de inmisión sonora y a los métodos de medición”. También se quiere “reforzar los equipos inspectivos, mejorar la coordinación entre áreas de tránsito y convivencia y establecer operativos de control periódicos en zonas donde se registran reiterados conflictos por contaminación sonora, particularmente por escapes modificados en motocicletas y vehículos”.

Una quinta propuesta es el “cierre del Casino Municipal en este año, no en dos años su traspaso al Ministerio de Economía y Finanzas como propone la intendencia”.