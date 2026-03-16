IMM retiró 6,7 millones de kilos de residuos de arroyos Carrasco, Miguelete y Pantanoso: datos por cada cuenca

La Intendencia de Montevideo (IMM) retiró en 2025 más de 6,7 millones de kilos de residuos de tres de los principales cursos de agua del departamento: los arroyos Carrasco, Miguelete y Pantanoso. Los trabajos forman parte de las tareas de limpieza y gestión ambiental que el gobierno departamental realiza de forma periódica en estos cursos.

Según un pedido de acceso a la información pública que realizó El País, el mayor volumen de residuos fue extraído del arroyo Pantanoso, donde se retiraron 4.489.601 kilogramos de desechos. En el arroyo Carrasco se recolectaron 2.267.510 kilogramos, mientras que en el arroyo Miguelete se retiraron 7.894 kilogramos. Las tareas se realizan mediante operativos de limpieza manual y mecanizada, dependiendo del volumen y las características de los residuos presentes en cada tramo de los cursos de agua.

La limpieza manual es llevada adelante por seis cuadrillas integradas por organizaciones sociales y cooperativas contratadas por la intendencia, mientras que la limpieza mecanizada se realiza con tres equipos y maquinaria especializada contratada por licitación cuando el volumen de residuos lo requiere. La supervisión de estas tareas está a cargo de funcionarios técnicos del gobierno departamental, señalaron desde la IMM a El País.

En paralelo, la intendencia indicó que la información sobre los niveles de contaminación y el estado ambiental de los cursos de agua del departamento —entre ellos los arroyos Carrasco, Miguelete y Pantanoso— se publica anualmente en los Informes de Cuerpos de Agua disponibles en su sitio web. En esos reportes se detallan los parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua, la metodología de muestreo y las evaluaciones ambientales correspondientes. El informe correspondiente a 2025 aún se encuentra en elaboración.

El gobierno departamental también señaló que en diciembre de 2025 fue aprobado el Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos de Montevideo 2026-2027, que establece el marco estratégico para transformar el sistema de limpieza pública. El plan fija objetivos al año 2027, proyecta una visión hacia 2030 —fin del actual período de gobierno— y plantea transformaciones estructurales con horizonte en 2035, a través de 50 líneas de acción prioritarias con metas e indicadores.

Arroyo Carrasco. Foto Archivo El País.

Plan interinstitucional para arroyo Carrasco

En relación con el arroyo Carrasco, la intendencia informó que trabaja junto con la Intendencia de Canelones en la definición de un plan de acción interinstitucional para mejorar su situación ambiental. Entre las medidas previstas para 2026 se incluyen la mejora en la gestión de residuos, un mayor control de las fuentes de contaminación, el monitoreo de la calidad del agua, acciones de restauración ecosistémica y la gestión integral de la desembocadura del curso.

Por otra parte, la intendencia aclaró que "actualmente no se prevén compensaciones económicas para vecinos que residen en zonas cercanas a los arroyos mencionados". Las intervenciones, indicó el organismo, "se coordinan de acuerdo con la planificación ambiental vigente y las competencias institucionales correspondientes".

Puente de la Av. Luis Alberto de Herrera sobre el arroyo Miguelete en el barrio Prado. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

En paralelo, el gobierno departamental aprobó en diciembre de 2025 el Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos de Montevideo 2026-2027, que funciona como el principal instrumento de planificación de la política ambiental vinculada a la limpieza pública y al manejo de residuos en la capital. El documento establece una hoja de ruta para el período 2026-2027, con una proyección a mediano y largo plazo que busca transformar el modelo de gestión de residuos hacia un sistema más circular, inclusivo y ambientalmente sostenible.

El plan se estructura en diez objetivos estratégicos que abordan distintos aspectos del sistema de limpieza, desde la mejora de los servicios públicos hasta la valorización de materiales reciclables, la inclusión social de personas clasificadoras, el fortalecimiento institucional y la incorporación de tecnología para la gestión del sistema. En total, el programa contempla "50 líneas de acción prioritarias con metas e indicadores que permitirán evaluar su implementación en los próximos años".

Entre las medidas previstas se incluyen "la expansión de nuevos modelos de recolección domiciliaria —como sistemas intraprediales, intradomiciliarios o contenedores soterrados— con el objetivo de reducir progresivamente los contenedores en la vía pública". El plan también prevé "ampliar los sistemas de información y monitoreo, incorporar herramientas tecnológicas para la gestión del servicio y fortalecer la transparencia mediante la publicación periódica de indicadores del sistema".

Dos personas limpiando la cuenca del Arroyo Carrasco en la zona de Montevideo. Foto: Francisco Flores/El País.

Mirada a 2035

El documento establece además un horizonte de planificación que trasciende el período actual de gobierno. Según la intendencia, "el plan fija metas al año 2027, una evaluación integral hacia 2030 y una proyección de transformaciones estructurales hasta 2035, con revisiones periódicas que permitan ajustar las políticas públicas en materia de limpieza y gestión de residuos".

En ese marco, las acciones sobre los arroyos del departamento —incluyendo tareas de limpieza, monitoreo de calidad de agua y restauración ambiental— se integran a la estrategia general de mejora ambiental del territorio, "con el objetivo de reducir las fuentes de contaminación y recuperar los ecosistemas vinculados a estos cursos de agua".