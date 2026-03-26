Accidente de tránsito fatal involucró al padre de un futbolista de selección y quedó a disposición de Fiscalía

En la jornada de este miércoles se registró un siniestro de tránsito que resultó fatal luego del fallecimiento de un motociclista de 51 años que fue embestido por una camioneta en la zona de Ciudad de la Costa.

Un comunicado de la Policía al que accedió Ovación indica que "efectivos de la Seccional 18 de Ciudad de la Costa concurrieron a un siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de República Argentina y Venecia, donde colisionaron una motocicleta y una camioneta".

Según informó Telenoche y confirmó Ovación quien manejaba la camioneta era el padre de José María Giménez, futbolista de la selección uruguaya y que en este momento se encuentra en Inglaterra integrando el plantel de la Celeste de cara al amistoso frente a Inglaterra del próximo viernes.

"Por causas que se tratan de establecer, el conductor de la motocicleta de 51 años, resultó gravemente lesionado, siendo asistido en el lugar por una unidad de emergencia y trasladado a un centro asistencial. Posteriormente se constató su fallecimiento. Por su parte, el conductor de la camioneta, un hombre de 69 años, no presentó lesiones", sostiene el documento.

A su vez, la Fiscalía dispuso la concurrencia de Policía Científica, pericias a los vehículos, relevamiento de cámaras y testigos, así como la realización de espirometría al conductor de la camioneta y alcoholemia al conductor de la motocicleta.

Por estas horas, según pudo saber Ovación, el futbolista está evaluando junto al área deportiva de la selección los pasos a dar, sobre todo para definir si se queda a disputar los amistosos en Londres y Turín o si viaja rumbo a Uruguay para estar cerca de la situación.