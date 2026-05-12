Empresarios respondieron a Oddone y pidieron "mandar señales correctas" para no afectar decisiones de inversión

El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), Leonardo Loureiro pidió que el gobierno trabaje a la interna para "mandar señales correctas al mercado", de forma de evitar que se afecten las decisiones de inversión en el país y poder mejorar las expectativas empresariales.

El pasado sábado, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que "hay cosas que los empresarios esperan que ocurran que no van a ocurrir" y que algunas decisiones del gobierno en cuanto a la estrategia económica “generan incomodidad” y “sacan de la zona de confort” a algunos sectores de la economía.

En respuesta a Oddone, el presidente de la CCE cuestionó que el gobierno discuta iniciativas como la reducción de la jornada laboral y la ratificación del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, que establece que las empresas notifiquen al Estado y a los sindicatos los despidos masivos con antelación), mientras, en paralelo, intenta hacer crecer la economía.

"Hay cosas que son importantes. Así como dijo Oddone que es importante no mandar señales incorrectas al mercado con el tema de las AFAPs", lo mismo ocurre en el ámbito empresarial con discusiones como las que plantea el proyecto de ley para el preaviso de despidos masivos, dijo el presidente de la CCE esta mañana, al ser entrevistado por el programa radial Doble Click.

"Si van a buscar empresarios brasileños, (estos) leen las noticias y ven que hay una iniciativa del gobierno de empezar a discutir la reducción de la jornada laboral, afecta las decisiones de inversión", ejemplificó Loureiro y pidió evitar contradicciones.

Gabriel Oddone. Foto: Universidad Católica.

De acuerdo con el presidente de la CCE, el ecosistema empresarial está preocupado por el incremento de la productividad y la competitividad para poder crecer más. "Es ahí donde tenemos que estar trabajando, no en aquellas cosas que van en contra de eso", indicó.

Sobre este punto, Oddone había dicho que existen resistencias por parte del empresariado para hablar de productividad. “¿Queremos hacer que los salarios sigan el nivel de productividad? Tenemos que tener información”, cuestionó el ministro y dijo que las empresas suelen no divulgar datos para no exponerse ante los competidores y sindicatos.

El representante de la CCE también discrepó con el ministro en cuanto a sus dichos sobre las expectativas que los empresarios tienen sobre algunos temas, como por ejemplo el precio del dólar. "No estoy de acuerdo. Nosotros siempre hacemos propuestas concretas dependiendo del sector de actividad económica" del que se trate, "tenemos claro que el precio del dólar es un valor de mercado y no se puede poner un precio específico", indicó Loureiro.

El presidente Yamandú Orsi en reunión con las autoridades de la Confederación de Cámaras Empresariales. Foto: Presidencia.

"Sí es cierto que muchas veces se ha dicho que el sector exportador quiere un valor (determinado) del dólar" pero no es eso lo que pide, "lo que quiere en realidad es que el valor del dólar solo sea afectado por condiciones específicas del mercado y no por cuestiones de la gestión micro y macro del gobierno", aclaró el empresario y destacó que a diferencia de gobiernos anteriores, la actual administración "tomó las decisiones que se tenían que tomar" para no afectar el valor del dólar a causa de afectaciones internas.

Por otro lado, Loureiro respondió a Oddone en cuanto a que "está lleno de gente pidiendo ayuda que no precisa" y dijo no sentirse aludido. "Como empresarios nacionales decimos que ojalá tuviéramos todos las mismas exoneraciones que se plantean a grandes inversiones", señaló.

Sobre ese punto, manifestó también que la asignación de recursos económicos cuando "la frazada es corta", es una "habilidad que tiene que tener el gobierno cuando hace un presupuesto nacional".