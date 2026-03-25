Oddone se reunió con cámaras empresariales: gasto público, rol de las empresas estatales, acuerdo Mercosur-UE y más

La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) recibió ayer al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim para dialogar sobre la situación económica del país y los desafíos de competitividad. Luego del encuentro, que fue privado, el jerarca se refirió en rueda de prensa a la necesidad de analizar el gasto público debido al escaso crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que en la tarde se confirmaría de 1,8% en 2025, según datos del Banco Central (BCU) y a la participación de las empresas públicas uruguayas en el mercado de valores. “Soy partidario de que hay que avanzar en la dirección que Alejandro (Sánchez) planteó”, dijo.

Por otra parte, Oddone también se refirió al proyecto de transformación del transporte público en Uruguay que supone la construcción de un túnel en la Avenida 18 de julio. El jerarca señaló que si bien se aguarda conocer la configuración final del diseño y la inversión que conllevaría, “no solamente reconfigura el transporte colectivo en Montevideo sino que además supone una gran inversión”.

“Eso tiene efectos positivos, hay un componente de financiamiento que estamos estudiando, pero seguramente si el proyecto se ejecuta y se llega a buen puerto, (signifique) revalorizar a Montevideo como la capital de un país que tiene el ingreso per cápita que tiene”, dijo Oddone previo a que el presidente de la República, Yamandú Orsi dijera este martes que se trata de un proyecto "muy ambicioso".

Proyecto de ley de competitividad

El presidente de la CCE, Leonardo Loureiro, se refirió en rueda de prensa al proyecto de ley para la mejora de la competitividad y la innovación presentado por Oddone y Orsi, la semana pasada. “Son medidas muy interesantes”, dijo.

Oddone había planteado en el anuncio del proyecto que las medidas macroeconómicas ya se tomaron y que se concentrará en lo microeconómico. El proyecto del gobierno tiene previstas una serie de medidas que apuntan a mejorar la competencia, reducir el peso de la burocracia y mejorar regulaciones. “Es una buena señal, creo que se educa por casa”, dijo Loureiro ya que los organismos en los que se pretende intervenir forman parte de la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Loureiro aseguró que el sector empresarial planteará una propuesta al gobierno con posibles medidas para mejorar la competitividad “hay muchas relacionadas a temas microeconómicos, que es lo que se busca en este caso”, dijo, aunque no detalló en qué consistirán.

Revisión del gasto público

Ante un escenario de bajo dinamismo para la economía Uruguaya, Oddone había afirmado que existe una probabilidad “bastante elevada” de revisar a la baja el crecimiento del PIB proyectado para 2026 en la ley de Presupuesto (una suba de 2,2%). “Lo que nosotros estamos siguiendo con detenimiento es la evolución de la economía y la evolución del escenario fiscal durante este año, pero por ahora simplemente estamos vigilantes a ese proceso”, afirmó este martes.

Sobre la posibilidad de revisar el gasto público, Oddone había señalado en entrevista con La Diaria que, “no podemos descartar ninguna medida” aunque aseguró que “no necesariamente (implica) un recorte generalizado”. “Hay que tener una mirada cuidadosa, pero podría ser necesario”, había indicado Oddone, aunque aseguró que se protegerán las políticas sociales.

Si bien no amplió el debate luego de la reunión de ayer, el ministro calificó este tema como “una discusión que hay que mirarla con cuidado”.

Esta posibilidad ya había sido evaluada por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) -un órgano asesor del MEF- que había señalado que sería necesario cortar gastos discrecionales ante el menor crecimiento económico para este año ya que implica un riesgo para el cumplimiento de las metas fiscales.

Ministro de Economía, Gabriel Oddone, en rueda de prensa. Foto: Darwin Borrelli

En 2025 Oddone había señalado que se cumplieron las metas fiscales ya que el resultado fiscal estructural (la diferencia entre los ingresos y egresos del gobierno excluidos factores coyunturales) fue de un déficit de 3,9% del PIB, levemente mejor que el de 2024 (un rojo del 4% del PIB).

Loureiro señaló que al sector empresarial le “preocupa” el costo y el gasto del estado. “Si nos gusta o no cuál es el porcentaje, tendríamos que decir que no”, afirmó Loureiro luego de la reunión con Oddone ayer.

Empresas públicas

Hace algunas semanas el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue el encargado de instalar en la agenda dos añejos debates sobre la participación de las empresas públicas en el mercado local. Por un lado, sobre la posibilidad de que estas puedan buscar financiamiento en distintos instrumentos en el mercado bursátil y por otra parte, que permitan a pequeños ahorristas invertir en ellas.

En línea con esta alternativa, Orsi y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, anunciaron este lunes en conferencia de prensa que UTE realizará una convocatoria de inversión a pequeños ahorristas para instalar una planta solar en Baygorria (Durazno), mediante la emisión de obligaciones negociables (deuda). La inversión total alcanzará los US$ 30 millones y los pequeños ahorristas podrán participar con un mínimo de US$ 200.

Según Oddone, el anuncio de la participación de pequeños ahorristas en UTE “es consistente con lo que fue planteado por Sánchez”.

Sin embargo, sostuvo que para que las empresas públicas participen del mercado bursátil “falta una discusión a nivel político, tanto en el Frente Amplio como a nivel del sistema político, porque esto requeriría cambios legislativos importantes”. “Yo soy partidario de que hay que avanzar en la dirección que Alejandro (Sánchez) planteó”, expresó el ministro de Economía y Finanzas.

Reunión de Oddone con OPP y CCE. Foto: Darwin Borrelli.

Por su parte. Loureiro consideró que se trata de una decisión política aunque defendió: “Nosotros creemos que antes de empezar cualquier proceso de este estilo hay que trabajar en la gobernanza” de las empresas públicas. Sobre la inversión de UTE, la calificó como “segura y un mecanismo válido que las empresas públicas han de realizar".

Frontera y Mercosur

A partir del viernes 1° de mayo, el gobierno tiene previsto extender la rebaja del Impuesto Específico Interno (Imesi) en estaciones de servicio ubicadas hasta 60 kilómetros de las fronteras de todo el país. Oddone resaltó la importancia de la ampliación del descuento y dijo: “Eso tiene efectos en la medida que los ciudadanos que puedan reponer el combustible en ese lugar, van a pagar un precio menor”.

El funcionamiento actual de este beneficio implica un descuento del 32% en los primeros 20 kilómetros desde la frontera, y se reduce a la mitad (16%) en el siguiente tramo de 40 kilómetros, hasta llegar a los 60, según había anunciado el MEF en octubre del año pasado cuando empezaron a observarse los efectos de la diferencia cambiaria con Brasil.

Por otra parte, Oddone se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) que tiene previsto entrar en vigencia provisional a partir del 1° de mayo y dijo que aún no se esperan efectos para este año. “(Tenemos) empresarios europeos que empiezan a mirar las inversiones en países del Mercosur de otra manera”, acotó.

“De hecho hemos estado reunidos con algunos empresarios que han manifestado interés o inquietud por estas oportunidades, pero efectos concretos en el corto plazo más allá de estos, no los imaginamos. Imaginamos una agenda con efectos sobre el 2027”, afirmó el titular del MEF.

En ese sentido, Loureiro planteó que se trata de un acuerdo “muy positivo” aunque también “desafiante” ya que “obliga a las empresas a prepararse” en materia de innovación, en particular en uno de los sectores que consideró más afectados por el cierre de empresas: servicios globales.