El sector que pasó de pagar salarios de US$ 1.500 a US$ 2.000 en cuatro años, enfrenta estancamiento de demanda laboral

Ante el complejo escenario que atraviesan las empresas que prestan servicios globales desde Uruguay al mundo, la consultora Advice realizó un análisis del estancamiento que presenta el sector desde 2023 y el impacto de la automatización de algunas tareas por el uso de Inteligencia Artificial (IA). En 2023 la demanda laboral en este sector disminuyó un 17,7% con un promedio de 2.553 oportunidades de empleo cada año hasta 2025.

“El estancamiento de la demanda de empleo asociada a los Servicios Globales puede explicarse por un encarecimiento de Uruguay para las economías del mundo, un problema que, si bien no es nuevo, se encuentra actualmente en un punto álgido”, consideró.

Los servicios globales son un modelo de negocios mediante el cual las empresas deslocalizan geográficamente parte de sus actividades o procesos que implementan en centros operativos o hubs regionales de la propia empresa o mediante la subcontratación de esos servicios a proveedores en el exterior.

El sector emplea a más de 34.000 personas en Uruguay, en más de 660 empresas con servicios que representan a un 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y al 58% de los servicios que exporta el país (2,5 veces más que el turismo).

Estancamiento

Entre 2020 y 2022 la demanda laboral asociada a servicios globales multiplicó seis veces su volumen y alcanzó un máximo de 3.000 oportunidades de empleo en 2022. Este crecimiento estuvo impulsado por el contexto de la pandemia que hizo que la demanda de trabajos remotos –en especial del sector de tecnologías de la información (TI)– y los procesos de digitalización que atravesaban las empresas.

Call center

Sin embargo, en 2023 el panorama cambió y si bien se observó una caída en la demanda de trabajo, entre 2024 y 2025 Advice registró un crecimiento de 12,69% cuando pasó de 2.410 a 2.716 trabajos demandados.

“En el último año móvil a febrero, los datos evidencian un estancamiento de la demanda. Si bien las mediciones mensuales tienen más volatilidad (explicada por una mayor sensibilidad a cambios de corto plazo), en el transcurso de 12 meses se observa una tendencia ligeramente negativa”, explicó Advice en su informe.

Los motivos

Según el informe, la desaceleración en la demanda de personal por parte de las empresas de servicios globales se explica por un encarecimiento de Uruguay frente al resto de las economías.

El indicador de competitividad extrarregional elaborado por el Banco Central (BCU), que mide los precios relativos de Uruguay ante los principales socios comerciales registró este año los valores más bajos desde el inicio de la serie de datos en 2012, lo que significa que Uruguay hoy está en su nivel más caro para el mundo en al menos los últimos 26 años.

Un seguimiento de la evolución de los salarios expresados en dólares, basado en datos de la Encuesta de Remuneraciones de Advice advierte que para las empresas globales, contratar talentos en Uruguay se volvió más caro. A partir de una muestra de 28 cargos representativos del trabajo en empresas, la mediana salarial en dólares tuvo un incremento de 34% entre 2022 y 2026: en enero de este año alcanzó los US$ 2.033) frente a US$ 1.518 en 2022.

Inteligencia Artificial. Foto: Canva

“Si bien Uruguay se ha destacado por la calidad de su fuerza laboral en términos de bilingüismo y habilidades tecnológicas, esta ventaja encuentra un límite inevitable ante la emergencia de competidores globales con similar capacidad técnica y menor precio”, advirtió el informe de Advice.

Inteligencia Artificial

Los datos de la demanda laboral de empresas de servicios globales mostraron: una caída del 27,1% en las oportunidades de empleo en call centers; de 25% en el área de diseño de software; 13,3% en testeo de software y aseguramiento de calidad; y de 6,9% en otros procesos transversales brindados a distancia. “Más que solo automatizar tareas estandarizadas, las empresas buscan rediseñar procesos de punta a punta para ganar eficiencia y flexibilidad”, sostuvo el informe de Advice.

Por otro lado, áreas funcionales como soporte técnico, gestión humana y logística tuvieron un desempeño positivo en 2025. La demanda de especialistas en el área de Ciencia de Datos e IA creció un 70,1%, lo que coincide con un posicionamiento regional destacado de Uruguay en materia de IA.

Una de las principales características del empleo en empresas de Servicios Globales es que es multilingüe, intensivo en conocimientos y altamente digitalizado. Por este motivo, las empresas demandan una alta calificación en la formación de los trabajadores. De hecho, el 83% de los puestos en el sector requieren una calificación media y alta.