Cómo ven las empresas de EE.UU. a Uruguay y el proyecto de Oddone para atacar "una obsesión" del gobierno

En un contexto en el que varias empresas de capitales extranjeros realizan reestructuras debido a altos costos y problemas de competitividad, el Instituto Uruguay XXI presentó una encuesta a empresas estadounidenses instaladas en Uruguay en la que el 79% de las firmas encuestadas está “satisfecha o muy satisfecha” con el clima de inversión en Uruguay. Al evaluar cuál es el factor que más compromete al desarrollo de negocios, el 40,28% de las empresas identificó al tiempo para la realización de trámites, seguido por las condiciones de acceso a mercados (14,29%), acceso a talento calificado y las condiciones del mercado de trabajo (11,9% cada una).

El sondeo realizado por PwC, fue presentado ayer ante la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin y el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi.

Oddone resaltó la importancia de conocer las realidades que atraviesan las empresas ya que el 70% de la inversión en el país es de capitales privados y una importante proporción es de origen extranjero.

El ministro enfatizó que la problemática de la burocracia (identificada como principal escollo) es “una obsesión” para el gobierno y mencionó que hoy está previsto presentar los principales lineamientos del proyecto de ley de Competitividad e Innovación.

“El corazón es la facilitación de comercio e inserción de la actividad empresarial en Uruguay”, dijo y agregó: “Espero que el Parlamento acompañe, si es que efectivamente todos tenemos un compromiso de abrir la economía y de construir un país más competitivo en la red de inversiones”.

La iniciativa incluirá anuncios del clima de negocios y micro reformas de la agenda económica. Oddone sostuvo que se trata de un proyecto “complejo y amplio” y que tocará “varios intereses” que generarán “polémica”.

Gabriel Oddone Foto: Leonardo Mainé/El País

“Parte de lo que estamos haciendo con este paquete legal que vamos a poner sobre la mesa es un conjunto de acciones que bilateralmente estamos tomando con las compañías, es lo que nos va a permitir no solamente retener empleo y generar nuevas oportunidades”, sostuvo.

Desafíos y oportunidades

“Las condiciones de estabilidad macroeconómica y de certeza jurídica constituyen un elemento central para que las empresas extranjeras de Uruguay se sientan satisfechas”, resaltó Oddone y defendió a Uruguay como “socio confiable de largo plazo”.

“Uruguay no es un país para hacer negocios cortos, rápidos y de alto rendimiento. Es un país para poder asentarse y hacer desarrollo de oportunidades de muy largo aliento”, dijo.

El ministro de Economía y Finanzas sostuvo que una de las estrategias centrales del gobierno es la inserción internacional, por lo que destacó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y el tratado de libre comercio firmado en setiembre del año pasado entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés). “Estamos buscando permanentemente la manera de resolver algunos problemas arancelarios que somos conscientes que tenemos y que lo hemos conversado con el gobierno norteamericano a los efectos de seguir generando una mayor apertura”, aseguró Oddone.

Por otra parte, hizo referencia a la captación de talento y sostuvo que si bien Uruguay cuenta con un “alto nivel de capital humano”, “la cantidad de personas sigue siendo una restricción”.

Principales resultados

El 40,98% de las empresas encuestadas resaltó estar satisfecha con la estabilidad macroeconómica del país para desarrollar su negocio, mientras que el 55,74% se encuentra “muy satisfecha” con ese factor. La seguridad institucional y jurídica del país se ubicó en el segundo lugar entre los elementos que benefician el desarrollo del clima de negocios en Uruguay. El 32,79% se manifestó satisfecho, mientras que el 62,30% estuvo muy satisfecho.

Entre quienes resaltaron la seguridad institucional y jurídica de Uruguay para desarrollar sus negocios, el 54,10% de las empresas encuestadas señaló que está “satisfecha” con la certeza y previsibilidad de las normas, mientras que el 39,34% se manifestó “muy satisfecha” con este elemento.

Por otra parte, el estudio también destacó los principales aspectos que deberían ser prioridad para mejorar el clima de inversiones. Entre ellos, las condiciones de acceso a mercados y exoneraciones e incentivos fiscales tuvieron un 14,47% de participación cada uno.

Las condiciones macroeconómicas del país representaron el 11,84% del total, mientras que el costo laboral, los tiempos para la realización de trámites y otros asuntos reunieron el 10,53% cada uno.

El estudio también diferenció las actividades a las que se dedica cada empresa encuestada y los resultados indicaron que el 26% de ellas pertenece al sector servicios profesionales y de apoyo; un 16% se encuentra en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), mientras que la industria farmacéutica y otros servicios alcanzaron un 10% de participación cada uno.

Gabriel Oddone en la presentación de Uruguay XXI. Foto: Presidencia.

La directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreria dijo que “el objetivo” de la encuesta “es entender cuáles son los desafíos que enfrentan (las empresas) y cómo podemos contribuir, junto con otros organismos del Estado, a mejorar el clima de inversiones”.

El relevamiento reunió las respuestas de 244 empresas de capitales estadounidenses en Uruguay entre el 9 de junio y el 25 de julio del 2025.

Macroeconomía "bajo control"

El sector tecnológico y de servicios globales atraviesa un escenario desafiante a nivel internacional con varias reestructuraciones de empresas. El principal desafío que exponen estas compañías en Uruguay es la falta de competitividad y altos costos que resultó incluso en la salida de la multinacional estadounidense UKG (Ultimate Kronos Group) en noviembre del año pasado. Si bien este es uno de los sectores más consolidados de la economía, reestructuras en las empresas Sabre y BASF dejaron en evidencia que la actividad no es ajena a la problemática.

“Estamos en la etapa de las reformas microeconómicas. La macroeconomía de Uruguay está bajo control, está estable y hay cosas que seguir haciendo pero no es el capítulo macroeconómico el que va a mejorar la competitividad”, puntualizó Oddone y agregó que es “indispensable” trabajar en reformas microeconómicas.

“Hay un montón de aspectos que corresponden a decisiones corporativas”, dijo la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira a El País. “Lo que nos dicen las casas matrices es que todos están muy conformes con el talento de Uruguay”, agregó.

“(Uruguay) sigue siendo un país proveedor de materias primas, alimentos y un país que vende su logística, pero durante los últimos 20 o 25 años nos convertimos en un país exportador de servicios”, resaltó Oddone y agregó que el mundo está “enormemente desafiado” por el uso de Inteligencia Artificial (IA).