Oddone anunció un proyecto de ley para mejorar el clima de negocios, que tocará "varios intereses" que crean "polémica"

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, anunció que este martes se presentarán los primeros lineamientos y un conjunto de iniciativas vinculadas a la Ley de Competitividad e Innovación impulsada por el gobierno de Yamandú Orsi a través del Ministerio de Economía y Finanzas. “El corazón de esa ley es la facilitación de comercio e inserción de la actividad empresarial en Uruguay”, dijo Oddone en la presentación de una encuesta realizada entre el instituto Uruguay XXI y la consultora PwC dirigida a empresas de origen estadounidense instaladas en Uruguay.

La ley incluirá anuncios del clima de negocios y micro reformas de la agenda económica. Oddone sostuvo que se trata de un proyecto “complejo y amplio” y que tocará “varios intereses” que generarán “polémica”. “Espero que el Parlamento acompañe, si es que efectivamente todos tenemos un compromiso de abrir la economía y de construir un país más competitivo en la red de inversiones”, dijo Oddone.

Gabriel Oddone el ministro de Economía y Finanzas. Foto: Estefanía Leal.

“No es el capítulo macroeconómico el que va a mejorar la competitividad. No es el tipo de cambio el que va a mejorar la competitividad de Uruguay y por tanto es indispensable que trabajemos en reformas micro”, resaltó el titular del MEF y agregó que también se trabajará en agilizar la velocidad de los trámites para las empresas en Uruguay. “Esto es una obsesión para este gobierno”, expresó.

El presidente de la República, Yamandú Orsi junto al ministro de Economía, Gabriel Oddone. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Por su parte, el presidente de la República, había señalado en su discurso el pasado 1° de marzo: “El año pasado modernizamos nuestro esquema de promoción de inversiones, redoblamos la apuesta con nuevas iniciativas. Algunas serán anunciadas los próximos días a través de la ley de competitividad e innovación que presentaremos el primer semestre de este año en el parlamento".