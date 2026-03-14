Reunión de gremio con Orsi porsterga la aplicación del plan de Ancap para frenar pérdidas del negocio del pórtland

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió a Federación Ancap, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y al Pit-Cnt en una reunión para dialogar sobre la reorganización que tiene prevista Ancap en el negocio del pórtland. Del encuentro también participó la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo y la presidenta de la empresa, Cecilia San Román. Según relató a El País el presidente de Fancap, Salvador Sprovieri, en la instancia se acordó generar un ámbito de alto nivel para discutir la decisión y dejar la parada de la producción en la planta de Paysandú “en suspenso”, mientras se negocia a partir de la próxima semana.

Sprovieri sostuvo que uno de los principales planteos que los sindicatos hicieron en la reunión fue sobre la idea de “innovar en la cadena productiva” y se refirió al material de hormigón que Ancap “viene dejando de costado”. “Si hubiéramos tenido hormigón con la obra del ferrocarril central, hubiera sido muy importante”, dijo y agregó que la empresa importa otros productos para la construcción, que también puede producir para generar un valor agregado.

Otro de los temas que se planteó en la reunión fue la falta de clinker propio por parte de Ancap, para lo cual Fancap planteará una alternativa transitoria para hacerle frente a esta problemática. El clinker es la materia prima esencial para la fabricación de cemento pórtland, producido calcinando piedra caliza y arcilla a altas temperaturas.

Cecilia San Román. Foto: MIEM.

En enero de este año, autoridades de Ancap recibieron al sindicato en una reunión en la que el gremio planteó la propuesta de un fideicomiso para el negocio del pórtland. Los fideicomisos funcionan como alternativa de financiamiento de las inversiones; se pueden emitir títulos de deuda o certificados de participación en el mercado de capitales para conseguir fondos.

Luego del encuentro de este viernes, Sprovieri resaltó que esta idea fue defendida por el sindicato y vinculada a la idea propuesta por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre la eventual apertura del paquete accionario de empresas públicas. “Conceptualmente el fideicomiso puede ir hacia el mismo objetivo que tiene el gobierno que es generar oportunidades de ahorro uruguayo”, dijo el delegado sindical aunque reconoció que este tema no se abordó en profundidad.

La propuesta

El negocio del pórtland representa una especie de circulo vicioso para el Grupo Ancap ya que registra pérdidas desde 1999 y sólo en el año 2024 tuvo pérdidas por US$ 24,5 millones. Por este motivo, la petrolera elaboró un plan que busca concentrar la producción de pórtland en la planta de Minas –una de las dos que tiene el grupo además de la que está ubicada en Paysandú–. Sin embargo, Fancap asegura que esta medida implicaría un cierre definitivo a futuro de la planta en Paysandú, pese a que la presidenta de Ancap, aseguró que la intención de la petrolera no es cesar sus actividades en la planta. Según Fancap, esta posibilidad resultaría en la pérdida de unos 110 puestos de trabajo.

“El futuro del pórtland uruguayo no es un problema exclusivo de Ancap ni de sus trabajadores. Es una discusión que involucra al conjunto de la sociedad, porque está en juego el modelo de desarrollo, el rol de las empresas públicas y el uso estratégico de los recursos nacionales”, indica la propuesta de Fancap.

En cambio, Fancap plantea las posibles inversiones en dos etapas. En una primera fase, se completarán las inversiones en la planta de Minas, además de realizar acciones mitigatorias en Paysandú que permitan aumentar días de producción y mejorar resultados. En una segunda etapa, el gremio tiene previsto renovar el horno y los molinos de la planta, con el objetivo de “alcanzar niveles de productividad acordes a los estándares actuales de la industria”.

Refinería de Ancap. Foto: Estefanía Leal

En su propuesta, Fancap apunta a “romper la lógica del commodity mediante la diversificación de productos y procesos”. Para ello, tiene previsto incorporar una política de compras públicas y el aprovechamiento de otros procesos energéticos.

En el documento, Fancap indica que, “el mercado interno del cemento presenta una capacidad instalada muy superior a la demanda real”. “Incluso si el consumo per cápita creciera hasta niveles regionales, seguiría existiendo una capacidad ociosa elevada. Esta situación afecta a todas las empresas del sector, pero impacta con más fuerza en aquellas que no realizaron a tiempo las inversiones necesarias para mejorar su productividad”, agrega.

El plan de Ancap

Ancap presentó el plan de reestructura del negocio del pórtland al Poder Ejecutivo y aguarda una respuesta final para comenzar a efectuarlo. Según indicaron a El País fuentes de Ancap, “para que el plan de reorganización del negocio cementero sea exitoso, tendríamos que comenzar a la brevedad”.

“Es algo iluso pensar que podíamos continuar con las plantas en estas condiciones”, había dicho San Román ante el Parlamento en diciembre del año pasado y agregó: “Tenemos uno de los hornos de Paysandú que no está autorizado a funcionar por razones ambientales, y además corremos el riesgo de ser observados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)”. Para evitar un mayor deterioro del negocio, Ancap propone crear un Área de Gestión de Activos que permita optimizar la disponibilidad de activos, la eficiencia operativa y la calidad del proceso productivo. “Tener a los trabajadores en esas condiciones es insostenible en el tiempo”, sostuvo San Román.

Fuentes de Ancap señalaron a El País previo a la reunión con Fancap y el Poder Ejecutivo que la petrolera se encontró con sus plantas en “estado calamitoso”. “Una situación bastante peor de lo que pensaba”, señalaron luego del diagnóstico que Ancap realizó para conocer el estado de sus plantas.

“Se está trabajando sin repuestos, lo que implica que cada vez que se rompe uno haya que esperar entre seis y ocho meses”, aseguró San Román ante el Parlamento en diciembre del 2025 y resaltó la importancia de realizar inversiones “para subsanar estas situaciones”.

Por otra parte, autoridades de la petrolera sostuvieron que el conflicto en el Medio Oriente “favorece” aún más la aplicación del plan de Ancap en el negocio del pórtland ya que no se podrían generar inversiones debido a la incertidumbre que atraviesa el mercado internacional. También resaltaron la importancia de generar un acuerdo multipartidario que favorezca el plan y no se centre en una discusión política.

Búsqueda de pétroleo

Mientras Ancap busca una salida a las pérdidas del negocio del pórtland y el escenario internacional tiene la atención en el petróleo, la empresa también trabaja para encontrar hidrocarburos en las costas uruguayas. Un buque contratado por la empresa de soluciones tecnológicas de origen francés, CGG (actualmente Viridien) comenzó a operar en el puerto de Montevideo el pasado 6 de marzo para identificar posibles acumulaciones de hidrocarburos.

Petróleo. Foto: archivo.

La campaña actual se desarrollará en dos temporadas: la primera relevará 2.500 km2 de superficie entre marzo y abril de este año, y la segunda relevará hasta 4.500 km2 entre noviembre de 2026 y abril de 2027, según informó la empresa pública.

De acuerdo con el plan de la empresa, la primera etapa de búsqueda culminará en abril, aunque entre mayo y octubre de este año se continuará desarrollando el plan de monitoreo biológico, el protocolo de compensación a la pesca comercial y el proyecto de estructuración de la red de varamientos (fenómeno en el que los mamíferos quedan inmovilizados en las costas) en Uruguay.

El subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, dijo a El País que la cartera aprobó el plan de actuación semanas previas a que comience la búsqueda. El jerarca recordó los estudios realizados en 2016, cuando la petrolera encontró un pequeño hallazgo de hidrocarburos pero no terminó siendo rentable.

En relación al debate público y judicial sobre el impacto de la industria petrolera en el ecosistema oceánico, sobre el que varias organizaciones ambientales se manifestaron en contra de la búsqueda de hidrocarburos, Caputi dijo: “Los impactos que hay son fundamentalmente sobre la fauna marina. Para ello se han tomado todos los mayores recaudos”.