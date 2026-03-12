Uruguay y Microsoft firman acuerdo para lanzar un laboratorio de IA con impacto en "desafíos públicos y sociales"

Microsoft y el gobierno de Uruguay anunciaron la apertura del “AI for Good Lab” (“Laboratorio de inteligencia artificial para el bien”), que tiene como objetivo profundizar el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial (IA) en educación, sostenibilidad, eficiencia del Estado, acción humanitaria, salud y preservación cultural.

Estará ubicado en el Parque de Innovación del Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU), e incluirá el fortalecimiento de capacidades locales mediante transferencia de conocimiento, tanto en el sector público como privado, según un comunicado.

Este laboratorio será el primero de América del Sur y en este país cuento con el apoyo de Uruguay Innova que acelerará el desarrollo y la puesta en producción de soluciones de IA.

El acuerdo contó con la presencia de Alejandro Sánchez, Secretario de Presidencia de Uruguay; Fernanda Cardona, Ministra de Industria, Energía y Minería; Lucila Arboleya, Presidenta del LATU; Juan Miguel Lavista, Vicepresidente corporativo de Microsoft y Alejandro Pazos, Country Manager de Uruguay.

Esta nueva etapa se apoya en el Microsoft AI Co Innovation Lab de Uruguay, que se consolidó como un hub regional de innovación en inteligencia artificial, acompañando a más de 200 organizaciones de distintos sectores y países, con una tasa de conversión de prototipos a producción superior a los estándares internacionales.

Firma de acuerdo Microsoft-Gobierno.j

“Este gobierno fue elegido para crear políticas públicas que generen resultados positivos, que pongan a Uruguay en la cresta de la ola de los avances tecnológicos y es lo que buscamos con este laboratorio. Estamos convencidos que el futuro no viene dado, que se crea con las decisiones que tomamos en el presente”, afirmó Alejandro Sánchez, Secretario de Presidencia de Uruguay, según el comunicado.

Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería, dijo: “La IA genera entusiasmo y también miedos, por eso es fundamental ponernos a punto, mostrar a la ciudadanía lo positivo con base en evidencia y pruebas, y capacitar y proteger al núcleo trabajador”.

“La apertura del AI for Good Lab en Uruguay representa una nueva etapa de colaboración con el gobierno de Uruguay para escalar soluciones de inteligencia artificial con impacto real en los desafíos públicos y sociales, combinando tecnología de clase mundial, talento local y una visión clara de uso responsable de la IA”, dijo Juan Miguel Lavista, vicepresidente Corporativo de Microsoft.

Investigador observa un centro de procesamiento de datos. Foto: Freepik.

Alejandro Pazos, Country Manager de Uruguay afirmó: “Hoy nos convoca la firma de este acuerdo, que refuerza nuestro compromiso con el crecimiento de Uruguay, que irradia a toda la región su innovación y lo que su talento puede hacer”.

En tanto, Lucila Arboleya, presidenta del Laboratorio Tecnológico de Uruguay (LATU), dijo: “Se trata de un acuerdo que busca predecir desde futuros problemas de salud, hasta fenómenos climáticos y que se realicen en el Parque de Innovación del LATU significa un paso gigante porque sabemos que este tipo de innovaciones son las que definen el futuro. Este paso, sin dudas, consolida a Uruguay como un hub tecnológico y lo posiciona en la región”.

Según el Informe de Difusión de la IA 2025 de Microsoft, Uruguay se posiciona como el país con mejor desempeño de América del Sur en adopción y uso de la IA. Ese liderazgo regional pone de relieve la solidez de las bases digitales y del entorno de políticas públicas del país, sostiene el comunicado.