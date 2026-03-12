El impactante video del triple choque en Avenida Italia que terminó con una camioneta encima de un auto

Este jueves en la tarde se produjo un impactante siniestro de tránsito en el barrio de Punta Gorda, más concretamente en Avenida Italia, entre las calles Emilio Oribe y Ordeig.

Un auto de marca Hyundai que circulaba a alta velocidad impactó de atrás a una camioneta utilitaria que, a su vez, impactó a otro auto. El primer vehículo levantó a la camioneta, de forma tal que terminó prácticamente montada sobre él.

Telenoche (Canal 4) accedió a las imágenes del accidente que quedaron registradas en las cámaras de seguridad.

Un siniestro por aproximación tuvo lugar en Avenida Italia: una camioneta terminó arriba de un auto que la chocó de atrás. Uno de los conductores resultó con lesiones leves y fue trasladado a un centro de saludhttps://t.co/Ykvtxjuwz3 pic.twitter.com/h4AdtyEwug — Telenoche (@TelenocheUy) March 12, 2026

Los tres vehículos involucrados en el choque estaban ocupados únicamente por sus conductores. El único que resultó lesionado es el que viajaba en la camioneta, que debió ser trasladado al Hospital del Banco de Seguro con lesiones leves.