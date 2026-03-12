Temas del día:
El impactante video del triple choque en Avenida Italia que terminó con una camioneta encima de un auto

Solo uno de los tres conductores involucrados tuvo que ser trasladado al Hospital del Banco de Seguro con lesiones leves.

12/03/2026, 19:46
Siniestro de tránsito en Avenida Italia
Siniestro de tránsito en Avenida Italia, en la zona de Punta Gorda.
Foto cedida a El País.

Este jueves en la tarde se produjo un impactante siniestro de tránsito en el barrio de Punta Gorda, más concretamente en Avenida Italia, entre las calles Emilio Oribe y Ordeig.

Un auto de marca Hyundai que circulaba a alta velocidad impactó de atrás a una camioneta utilitaria que, a su vez, impactó a otro auto. El primer vehículo levantó a la camioneta, de forma tal que terminó prácticamente montada sobre él.

Telenoche (Canal 4) accedió a las imágenes del accidente que quedaron registradas en las cámaras de seguridad.

Los tres vehículos involucrados en el choque estaban ocupados únicamente por sus conductores. El único que resultó lesionado es el que viajaba en la camioneta, que debió ser trasladado al Hospital del Banco de Seguro con lesiones leves.

