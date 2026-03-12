Siniestro de tránsito en Avenida Italia: vehículo embistió a otros dos y terminó con una camioneta encima
Testigos señalaron que el impacto se produjo por la alta velocidad de uno de los involucrados. El tránsito en la zona de Punta Gorda se encuentra enlentecido.
Un espectacular siniestro de tránsito ocurrió en la tarde de este jueves en Avenida Italia, entre las calles Emilio Oribe y Ordeig, en la zona de Punta Gorda.
Según reportó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País, un auto de marca Hyundai que circulaba a alta velocidad impactó de atrás a una camioneta utilitaria que, a su vez, impactó a otro auto. El primer vehículo levantó a la camioneta, de forma tal que terminó prácticamente montada sobre él.
Los tres vehículos involucrados en el choque estaban ocupados únicamente por sus conductores. El único que resultó lesionado es el que viajaba en la camioneta, que debió ser trasladado al Hospital del Banco de Seguro con lesiones leves.
El tránsito se enlenteció, pero hay circulación, informó la División Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IMM).
📍 Av. Italia y Ordeig— Montevideo Tránsito (@imtransito) March 12, 2026
✖️ Carril obstruido hacia el este. pic.twitter.com/bFv2PlYyHk
