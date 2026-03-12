Temas del día:
Siniestro de tránsito en Avenida Italia: vehículo embistió a otros dos y terminó con una camioneta encima

Testigos señalaron que el impacto se produjo por la alta velocidad de uno de los involucrados. El tránsito en la zona de Punta Gorda se encuentra enlentecido.

12/03/2026, 16:42
Siniestro de tránsito en Avenida Italia
Siniestro de tránsito en Avenida Italia, en la zona de Punta Gorda.
Foto cedida a El País.

Un espectacular siniestro de tránsito ocurrió en la tarde de este jueves en Avenida Italia, entre las calles Emilio Oribe y Ordeig, en la zona de Punta Gorda.

Según reportó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País, un auto de marca Hyundai que circulaba a alta velocidad impactó de atrás a una camioneta utilitaria que, a su vez, impactó a otro auto. El primer vehículo levantó a la camioneta, de forma tal que terminó prácticamente montada sobre él.

Siniestro de tránsito fatal: un niño de 12 años manejaba una moto y murió tras chocar con una camioneta

Los tres vehículos involucrados en el choque estaban ocupados únicamente por sus conductores. El único que resultó lesionado es el que viajaba en la camioneta, que debió ser trasladado al Hospital del Banco de Seguro con lesiones leves.

El tránsito se enlenteció, pero hay circulación, informó la División Tránsito de la Intendencia de Montevideo (IMM).

