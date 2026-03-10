Temas del día:
Siniestro de tránsito fatal: un niño de 12 años manejaba una moto y murió tras chocar con una camioneta

El choque se produjo en el km 308 de la ruta 6, en el departamento de Tacuarembó. El conductor de la camioneta resultó ileso. Fiscalía trabaja en la investigación.

El País
El País
10/03/2026, 12:22
WhatsApp Image 2025-10-21 at 10.56.19 AM.jpeg
Fachada de Hospital de Tacuarembó de ASSE.
Foto: Archivo.

Un niño de 12 años murió este lunes por la tarde en un siniestro de tránsito ocurrido en el km 308 de ruta 6, en Tacuarembó, informó la jefatura de Policía de departamento.

Según información primaria, el menor conducía una moto y chocó contra una camioneta. Funcionarios de la Policía concurrieron al lugar del siniestro junto a una emergencia móvil y trasladaron al niño al hospital departamental, donde murió más tarde.

El conductor de la camioneta, un hombre de 37 años, resultó ileso. Trabajaron en el lugar del siniestro la Brigada Departamental de Seguridad Rural y Policía Científica.

Fiscalía continúa con la investigación.

Siniestros de tránsito Tacuarembó

