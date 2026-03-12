Habla el nuevo líder supremo de Irán: insta a los países de la región a cerrar las bases de EE.UU.

El nuevo líder iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, instó a los países de la región a cerrar las bases de Estados Unidos, y además llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, una situación que está perturbando seriamente el mercado petrolero mundial, para presionar a sus enemigos. Aseguró también que Irán vengará a los fallecidos en la guerra de Medio Oriente, en la que se enfrenta a Israel y EE.UU.

Este jueves, en un comunicado leído en la televisión estatal, Jamenei pidió a los países del Golfo que cierren las bases militares norteamericanas, atacadas por Irán en represalia por la campaña emprendida el 28 de febrero contra la república islámica: "Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible. Ya deben haberse dado cuenta de que la afirmación de que Estados Unidos garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira".

El nuevo líder de 56 años, que sucedió a su padre Alí, asesinado el 28 de febrero al inicio de la ofensiva, prometió vengar hasta el final a las víctimas de las bombas israelíes y estadounidenses. "Por el momento se ha concretado una pequeña parte de esa venganza, pero mientras no se complete, esto será una de nuestras prioridades", enfatizó.

El mensaje de Mojtaba Jamenei fue el primero desde su elección como líder supremo el domingo. Desde entonces no ha aparecido en público. Varias fuentes afirmaron que resultó herido durante el bombardeo que mató a su padre, su madre y su esposa. Sin embargo, no se sabe nada sobre la gravedad de las heridas.

Imagen distribuida por la agencia MEHR que muestra a Mojtaba Jamenei. Foto: MEHR/EFE

El embajador iraní en Chipre, Alireza Salarian, confirmó este miércoles al diario The Guardian que Jamenei "resultó herido en ese bombardeo" y dijo creer que fue hospitalizado. "He oído que tiene heridas en las piernas, la mano y el brazo", comentó al medio británico.

"Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo", escribió a su vez Yusef Pezeshkian, hijo del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y asesor del gobierno.

Trump dice que detener el "imperio del mal" de Irán importa más que los precios del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que es más importante impedir que Irán obtenga armas nucleares que controlar los precios del petróleo.

"Estados Unidos es, por lejos, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero. Pero, para mí, como presidente, es de un interés e importancia mucho mayor detener a un imperio del mal, Irán, para que no tenga armas nucleares y destruya Oriente Medio e, incluso, el mundo", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Con información de AFP