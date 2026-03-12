La pequeña isla iraní de Kharg ocupa un lugar mucho mayor que su tamaño en el tablero geopolítico mundial. Con apenas 22 kilómetros cuadrados frente a la costa de la provincia de Bushehr, este territorio se convirtió en el principal centro de exportación petrolera de Irán y, en medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente, en un objetivo estratégico observado de cerca por Estados Unidos e Israel.

Durante años, el acceso a la isla estuvo estrictamente controlado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), encargado de proteger las instalaciones que sostienen buena parte de la economía iraní.

Actualmente, cerca del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán salen desde Kharg, lo que convierte a la isla en el principal enlace entre el crudo iraní y los mercados internacionales, especialmente el de China.

Un objetivo estratégico en la disputa regional

En círculos militares occidentales se debate desde hace tiempo si atacar la infraestructura petrolera de Kharg podría afectar seriamente las finanzas del gobierno iraní. Por ejemplo, el exprimer ministro israelí Yair Lapid planteó recientemente que destruir las instalaciones de la isla debilitaría al régimen.

Sin embargo, en Washington se evalúa con cautela la posibilidad de un ataque directo, debido al riesgo de provocar una escalada regional y alterar el equilibrio del mercado energético mundial.

La geografía que explica la importancia de Kharg

Gran parte del valor estratégico de Kharg radica en su ubicación. Las aguas profundas que rodean la isla permiten que superpetroleros carguen crudo con facilidad, algo que no ocurre en buena parte de la costa continental iraní.

El petróleo llega a Kharg a través de oleoductos submarinos conectados con los principales campos petroleros del país, donde luego se almacena antes de ser exportado.

Según datos del mercado energético, en febrero de 2026 Irán aumentó los envíos desde la isla hasta más de tres millones de barriles diarios, reforzando aún más su papel central en el sistema petrolero nacional.

La historia de Kharg

Mucho antes de convertirse en un nodo energético global, Kharg ya tenía una larga historia. Registros arqueológicos indican presencia humana desde finales del segundo milenio antes de Cristo, con asentamientos vinculados a civilizaciones como la elamita, la aqueménida y la sasánida.

En la isla también se conservan rastros religiosos de distintas épocas, desde tumbas zoroástricas hasta monumentos cristianos y el santuario islámico de Mir Mohammad, construido en el siglo VII.

Durante el período colonial europeo, la isla también fue disputada por su valor estratégico. En 1753, la Dutch East India Company construyó allí un fuerte para proteger sus rutas comerciales, aunque fue expulsada en 1766 por el gobernador local Mir Muhanna.

Más tarde, durante el reinado de Reza Shah, la isla llegó a utilizarse como prisión para opositores políticos.

Su destino cambió definitivamente en 1958, cuando comenzaron las obras para desarrollar la infraestructura petrolera que la convertiría en el principal punto de exportación energética de Irán.

Ataques en el pasado y tensiones en el presente

Kharg ya fue blanco de ataques durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980. Irak bombardeó repetidamente la isla en un intento de frenar las exportaciones de petróleo iraníes.

Aunque las instalaciones sufrieron graves daños, Irán logró reconstruirlas y reforzó su defensa hasta convertir a Kharg en uno de los puntos más protegidos del Golfo.

Hoy, cualquier ataque contra la isla podría tener consecuencias globales.

Analistas advierten que la destrucción de la infraestructura petrolera podría disparar el precio del crudo y provocar represalias iraníes contra instalaciones energéticas en países del Golfo como Arabia Saudí o Bahrain.

Otra posibilidad sería el intento de bloquear el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo.

Un equilibrio frágil

Algunos analistas consideran que atacar Kharg podría resultar contraproducente. Golpear el principal flujo de ingresos del gobierno iraní podría desencadenar una respuesta militar mucho más amplia.

En Washington también se discute un escenario de cambio de régimen en Irán. En ese caso, mantener intacta la infraestructura petrolera de la isla permitiría a un eventual nuevo gobierno reactivar rápidamente las exportaciones y estabilizar la economía.

Mientras tanto, la isla continúa operando a plena capacidad. Desde sus terminales, los petroleros siguen partiendo hacia los mercados internacionales, desde un enclave que hoy concentra tanto la columna vertebral de la economía iraní como una de las piezas más sensibles del tablero geopolítico de Medio Oriente.

Con información de AFP