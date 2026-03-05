Padre e hijo caminaban por la ruta y el mayor murió al ser embestido por un auto: el menor resultó ileso

La Policía Caminera informó de un siniestro de tránsito fatal ocurrido en la noche de este miércoles. Un hombre de 42 años fue atropellado por un auto y quedó en grave estado, motivo por el que fue trasladado a un sanatorio. A raíz de las lesiones sufridas, los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 90, en el departamento de Florida, sobre las 20:45, cuando ya era de noche. El hombre de 42 años iba a acompañado de su hijo, de 16, quien resultó ileso.

Según declaró a la Policía la conductora del auto, iba por ruta 6 de norte a sur y en el mismo sentido caminaban dos personas, sobre la banquina este. En determinado momento, según su relato, ambos intentaron cruzar la carretera y uno de ellos fue embestido.

El adulto en primer lugar resultó "politraumatizado grave", según el diagnóstico, y falleció en el hospital.

En el auto iba una mujer de 28 años que también resultó ilesa. Le realizaron un control de alcoholemia que dio resultado negativo.

Siniestro fatal en la madrugada en el departamento de Canelones

Más tarde, sobre las 5:10, en el kilómetro 26 de la ruta 32, a la altura de Canelón Chico (departamento de Canelones), ocurrió otro siniestro fatal de similares características.

Policía Caminera informó que un auto que iba de norte a sur embistió a un peatón. Se trabaja para establecer en qué sentido se desplazaba el fallecido, de 33 años.

El auto era manejado por un hombre de 35 años, cuya espirometría dio negativa y resultó ileso.