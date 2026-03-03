Siniestro de tránsito en Ruta 8: un adolescente de 14 años fue embestido por una camioneta

Un grave siniestro de tránsito se registró en la tarde de este martes en las inmediaciones del barrio El Monarca, sobre la Ruta 8. Alrededor de las 15:15 horas, una camioneta que circulaba en dirección sur a norte embistió a un adolescente de 14 años a la altura del kilómetro 21.500, en la intersección con Camino del Oriente, un punto de la red vial que se encuentra regulado por semáforos.

Según informó Policía Caminera, el joven intentó cruzar la ruta de Este a Oeste y, por causas que se tratan de establecer, no habría advertido la proximidad del vehículo.

Tras el impacto, personal médico asistió al menor en el lugar, diagnosticándole un cuadro de "politraumatizado, traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cráneo". Ante la entidad de las lesiones, se dispuso su traslado inmediato al Hospital Pereira Rossell.

Detalles del conductor y la espirometría

El vehículo involucrado era conducido por un hombre de 56 años. Tras el peritaje inicial de las autoridades en el sitio del accidente, se confirmó que el conductor resultó ileso. Asimismo, se le realizó el examen de espirometría correspondiente, el cual arrojó un resultado de cero, descartando la presencia de alcohol en sangre al momento del siniestro.

El cruce de Ruta 8 y Camino del Oriente permaneció con la circulación afectada durante los minutos posteriores al choque para permitir el trabajo de las unidades de emergencia y la recolección de pruebas por parte de la Policía. El foco de la investigación se centra ahora en determinar la fase de los semáforos al momento en que el peatón de 14 años inició el cruce de la vía de tránsito.