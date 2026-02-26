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El País Información Policiales

Siniestro fatal en la ruta 11: un motociclista de 67 años murió tras ser impactado por una camioneta

El siniestro ocurrió este jueves a la altura del kilómetro 58, en el departamento de San José. El conductor del vehículo mayor resultó ileso, pero debió ser asistido por una crisis nerviosa.

El País
El País
26/02/2026, 17:53
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Siniestro fatal en ruta 11 de San José
Siniestro fatal en ruta 11 de San José.
Foto: Policía Caminera.

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió sobre las 14:00 horas de este jueves, en la ruta 11, a la altura del kilómetro 58 y el cruce con el camino vecinal Siviero en el departamento de San José.

Según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera, se trató de un siniestro por alcance entre una camioneta y una motocicleta.

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Ambos vehículos circulaban por ruta 11 de Oeste a Este, y al llegar al punto mencionado, por causas a determinar, la camioneta impactó por alcance a la moto.

Como consecuencia del impacto falleció en el lugar el conductor de la moto, un hombre de 67 años al que se le constató su fallecimiento en el lugar. Era el único ocupante del birrodado.

La camioneta era conducida por un hombre de 57 años, que se se le diagnosticó "crisis nerviosa" y fue derivado a Asociación Médica de San José. Dio cero a la prueba de espirometría.

Siniestro fatal en ruta 11 de San José
Siniestro fatal en ruta 11 de San José.
Foto: Policía Caminera.
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