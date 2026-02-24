Tragedia en Brasil: un niño uruguayo de 10 años murió tras el vuelco de una camioneta en la ruta

Un trágico siniestro de tránsito en el sur de Brasil terminó con la vida de un niño uruguayo de 10 años el pasado domingo 22 de febrero. El siniestro ocurrió en el kilómetro 516,1 de la carretera BR-116, en las inmediaciones de la ciudad de Pelotas, estado de Rio Grande do Sul, según reportó el medio local G1.

El vehículo, que portaba matrícula uruguaya, se salió de la calzada y volcó a un lado de la vía, movilizando de inmediato a los equipos de emergencia de la concesionaria Ecovias Sul y a la Policía Federal de Carreteras (PRF).

Según los reportes preliminares brindados por las autoridades policiales brasileñas, el conductor del automóvil aparentemente se habría quedado dormido al volante, lo que derivó en la pérdida de control del rodado.

En el coche viajaban otras cuatro personas que, tras el impacto y vuelco, resultaron con diversas heridas y debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Regional de Emergencias (HPS) para recibir atención médica.

Las causas del fallecimiento del menor en la BR-116

La Policía Federal de Carreteras (PRF) confirmó que el niño de 10 años fue la única víctima fatal del siniestro. De acuerdo con las pericias iniciales realizadas en el lugar del vuelco, el menor no llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del impacto, lo que provocó que saliera despedido del habitáculo cuando el coche comenzó a dar vueltas.

Las autoridades enfatizaron que el resto de los ocupantes permanecieron dentro de la estructura del vehículo gracias a los dispositivos de sujeción.

Tras confirmarse el deceso, se dio aviso a los peritos forenses, quienes acudieron al kilómetro 516,1 para llevar a cabo los procedimientos técnicos y determinar las dinámicas exactas del accidente. El operativo contó con el apoyo de las unidades de rescate de Ecovias Sul, que gestionaron el traslado de los cuatro sobrevivientes y la preservación de la escena para las investigaciones posteriores. Por el momento, no se ha actualizado el estado de salud detallado de los adultos internados en el HPS.