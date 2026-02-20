Murió mujer que fue atropellada por un ómnibus en la Avenida 8 de Octubre: cruzaba habilitada por el semáforo

Una mujer de 51 años falleció en las últimas horas a raíz de las lesiones sufridas en un siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de Avenida 8 de Octubre y Teófilo Collazo. El hecho, registrado el pasado miércoles, involucró a un ómnibus y a una peatón que cruzaba por la senda habilitada.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado, la mujer fue embestida mientras atravesaba la avenida junto a otra persona, en momentos en que el semáforo se encontraba habilitado para peatones. Testimonios recabados en el lugar y registros de cámaras del Ministerio del Interior incorporados a la investigación "serán objeto de análisis técnico".

La lesionada fue asistida en el lugar y derivada a un centro asistencial con diagnóstico de politraumatismos graves. Posteriormente, se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las heridas recibidas.

El conductor del ómnibus fue sometido a espirometría, la cual arrojó resultado negativo. Policía Científica realizó el relevamiento de la escena. En el caso actúa la Fiscalía de 13º Turno, que dispuso actuaciones y análisis de registros fílmicos.