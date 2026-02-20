Murió mujer que fue atropellada por un ómnibus en la Avenida 8 de Octubre: cruzaba habilitada por el semáforo
La víctima, de 51 años, falleció a raíz de la gravedad de las lesiones. La Fiscalía analiza las cámaras del Ministerio del Interior que registraron el siniestro fatal.
Una mujer de 51 años falleció en las últimas horas a raíz de las lesiones sufridas en un siniestro de tránsito ocurrido en la intersección de Avenida 8 de Octubre y Teófilo Collazo. El hecho, registrado el pasado miércoles, involucró a un ómnibus y a una peatón que cruzaba por la senda habilitada.
Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en un comunicado, la mujer fue embestida mientras atravesaba la avenida junto a otra persona, en momentos en que el semáforo se encontraba habilitado para peatones. Testimonios recabados en el lugar y registros de cámaras del Ministerio del Interior incorporados a la investigación "serán objeto de análisis técnico".
La lesionada fue asistida en el lugar y derivada a un centro asistencial con diagnóstico de politraumatismos graves. Posteriormente, se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las heridas recibidas.
El conductor del ómnibus fue sometido a espirometría, la cual arrojó resultado negativo. Policía Científica realizó el relevamiento de la escena. En el caso actúa la Fiscalía de 13º Turno, que dispuso actuaciones y análisis de registros fílmicos.
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