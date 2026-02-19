Choque fatal en Colonia: un muerto y dos heridos tras colisión frontal en Riachuelo

Un hombre de 65 años murió y otras dos personas resultaron heridas luego de un siniestro de tránsito ocurrido este jueves por la mañana en Riachuelo, en el departamento de Colonia.

Según información primaria de Policía Caminera, el siniestro ocurrió sobre las 10:00 de la mañana, en el km 169 de ruta 1.

Dos camionetas, una de ellas con matrícula argentina, tuvieron un choque frontal. Como resultado, el conductor de la camioneta de matrícula uruguaya, un hombre de 65 años, murió en el lugar.

En tanto, el conductor de la otra camioneta, un hombre de 72 años de nacionalidad argentina, resultó ileso. Su acompañante, una mujer de nacionalidad argentina, de 64 años, fue trasladada a ASSE por varias lesiones, ninguna de gravedad.

La Policía informó que el conductor argentino arrojó resultado negativo de alcohol en sangre en la prueba de espirometría.

Siniestro fatal entre dos camionetas en Colonia Foto: Policía Caminera

La ruta permaneció totalmente obstruida mientras se realizaron las pericias policiales.

La Policía y Fiscalía trabajan en el caso e investigan las causas del siniestro.