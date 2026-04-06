Trump insistió en el plazo para un acuerdo con Irán: "Todo el país podría ser eliminado en una sola noche"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó este lunes una conferencia de prensa en la que dio actualizaciones sobre el conflicto en Medio Oriente, en el marco de negociaciones de alto al fuego con Teherán que no han dado frutos hasta ahora. El mandatario advirtió que "todo" Irán podría ser "eliminado" este martes —límite para llegar a un acuerdo con el país persa—, e informó, por otro lado, que Estados Unidos utilizó más de 170 aeronaves para rescatar a los dos pilotos en Irán cuya aeronave fue derribada por Irán en suelo iraní.

"Todo el país puede ser derrotado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana", dijo Trump refiriéndose a Irán. Su último plazo para que Irán llegue a un acuerdo es mañana a las 8 p. m.

El presidente estuvo acompañado del secretario de Defensa, Pete Hegseth, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, y John Ratcliffe, director de la CIA.

En cuanto a la operación de rescate de los pilotos, el presidente dio una descripción detallada de la búsqueda. "Gran parte de esto fue una estratagema", dijo, y explicó que parte del objetivo era "confundir" a las fuerzas iraníes sobre el paradero del oficial. "Queríamos que buscaran en diferentes zonas". Ni Trump ni Ratcliffe hablaron sobre cómo fue derribado el F-15E.

President Trump on Iran: "The entire country could be taken out in one night. And that night might be tomorrow night." pic.twitter.com/pJ0NqxIMpZ — CSPAN (@cspan) April 6, 2026

Añadió que tenían siete ubicaciones distintas. Además, reconoció que el ejército estadounidense tuvo problemas para despegar sus aviones tras el rescate del oficial y se vio obligado a destruirlos para evitar que cayeran en manos iraníes. Posteriormente, las fuerzas de búsqueda y rescate fueron evacuadas por "aviones más rápidos y ligeros", afirmó Trump.

Por otro lado, Trump expresó su furia con los medios y con un informante por revelar el viernes que el piloto del F-15E fue rescatado con éxito antes de que el segundo miembro de la tripulación estuviera a salvo. "Lo averiguaremos porque acudiremos al medio que lo publicó y le diremos: 'Seguridad Nacional, entréguenlo o irán a la cárcel'", declaró. No está claro a qué medio de comunicación se refería.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de un cambio de régimen en Irán, Trump respondió que los estadounidenses debían confiar en él respecto a la guerra. "Tengo el mejor plan de todos", dijo Trump. "Pero no les voy a decir cuál es mi plan". Afirmó, además, que los iraníes "están dispuestos a sufrir" para ser libres.

En cuanto al acuerdo, el mandatario declaró previamente a los periodistas en la Casa Blanca que los mediadores "están negociando ahora".

Más temprano, la Casa Blanca confirmó que recibió una propuesta de mediadores para un alto el fuego de 45 días con Irán, pero precisó que el presidente Trump "no la validó".

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas frente al Despacho Oval. AFP

Anuncian más ataques contra Irán

Hegseth afirmó que, siguiendo las instrucciones de Trump, Estados Unidos lanzaría ataques más intensos contra Irán.

“Siguiendo las instrucciones del presidente, hoy se registrará el mayor volumen de ataques desde el primer día de esta operación. Mañana, incluso más. Y entonces Irán tendrá que elegir”, dijo el secretario de Guerra.

Trump dice no estar "preocupado" por crímenes de guerra

Previo a la conferencia en la Casa Blanca, el mandatario aseguró que no está "preocupado" por la posibilidad de que Estados Unidos cometa crímenes de guerra si ataca infraestructuras civiles, como plantas energéticas, de Irán.

"No estoy preocupado por ello. Lo que es un crimen de guerra es permitir a un país enfermo, con líderes dementes, poseer un arma nuclear", declaró a periodistas.

Por otro lado, en la misma rueda de prensa, afirmó que envió armas a los manifestantes en Irán pero aseguró que un "cierto grupo de gente" se las quedó, después de haber acusado el domingo a los kurdos de haberlo hecho.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante la tradicional búsqueda de huevos de Pascua en el jardín sur de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026. AFP

"Hemos enviado armas, muchas armas, que debían ir a los (iraníes) para que pudieran luchar contra esos matones" de las autoridades, dijo el presidente estadounidense. "La gente a la que se las enviamos se las quedó" y advirtió que está "muy enjojado con cierto grupo de gente" y que van a pagar un alto precio.

Un periodista de Fox News afirmó el domingo que Trump le dijo que grupos kurdos que desafían al poder en Irán tomaron las armas enviadas para los manifestantes.