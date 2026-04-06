Cómo fue la búsqueda y rescate del piloto estadounidense en Irán, calificada como “una de las más osadas” de EE.UU.

Las fuerzas de Estados Unidos consiguieron rescatar con vida al copiloto del caza derribado por Irán tras una intensa misión de búsqueda y rescate con la que Washington evitó algo más que perder a uno de sus efectivos: que fuera capturado por el país persa y dar ventaja a Teherán.

Según anunció Trump ayer domingo, tras una de las “más osadas operaciones de búsqueda y rescate de la historia” consiguieron rescatar al militar, quien se encuentra “gravemente herido”.

“Hemos rescatado al gravemente herido, y realmente valiente, miembro del F-15 de las profundidades de las montañas de Irán” tras permanecer siete horas en territorio enemigo, detalló el mandatario en un mensaje en su red social, Truth Social, donde añadió que se trata de “un coronel muy respetado”.

El pasado viernes, Irán derribó un F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio por la ofensiva de EE.UU. e Israel del pasado 28 de febrero.

Uno de los dos tripulantes del caza fue rescatado poco después del incidente, pero el otro seguía desaparecido, lo que llevó a Trump a ordenar una operación de búsqueda y rescate en combate (CSAR).

El presidente estadounidense explicó que el rescate se produjo a plena luz del día, “algo también inusual”, pero no dio más detalles de cómo se produjo el salvamento. Tampoco el Departamento de Guerra.

Según explicó un alto funcionario del Gobierno a The Washington Post, el copiloto permaneció escondido en una grieta de una montaña para evitar a las fuerzas iraníes que se acercaban para capturarle.

Sufrió algunas lesiones, pero, según informó la cadena BBC, pudo escapar por su propio pie y evitar ser capturado por Irán.

La carrera por ver quién llegaba primero al militar desaparecido se recrudeció después de que la televisión iraní ofreciese una recompensa a quien lo encontrara mientras que sus fuerzas se apresuraban en buscarle. Medios locales informaron de que mucha gente se había desplazado a la zona pero que el ejército había pedido que “nadie maltratara al piloto”.

“El ejército iraní lo buscaba intensamente, con un gran contingente, y se acercaba peligrosamente”, afirmó Trump.

Si lo encontraban estable y con vida, Teherán podría haber capturado mucho más que a un militar, habría puesto las manos sobre Estados Unidos y mejorado sus cartas de cara a una eventual negociación.

Las labores de búsqueda estuvieron marcadas por fuego cruzado entre los helicópteros estadounidenses desplazados y los iraníes que se encontraban en tierra.

El Pentágono desplegó aviones C-130, helicópteros de rescate y decenas de aeronaves que volaban con perfil bajo y lento, a muy baja cota para evitar radares y bajo la amenaza de ser derribados.

Irán aseguró ayer domingo que durante esta operación derribó cuatro aeronaves estadounidenses.

Para despistar, la CIA difundió dentro de Irán que las fuerzas estadounidenses habían dado con el militar y que lo estaban trasladando por tierra, según dijo un funcionario en condición de anonimato al Post.

Fue la CIA la organización que localizó al piloto y compartió su ubicación con la Casa Blanca para que Trump ordenara la misión de rescate.

Los medios iraníes difundieron vídeos de restos de un avión militar carbonizado, lo que podría apuntar que EE.UU. destruyó sus propias aeronaves caídas para evitar que cayeran en mano de Teherán.

Esto, al igual que la captura del militar, podría haber dado cierta ventaja a Irán en el desarrollo de la guerra cuando se acerca el final del ultimátum que Trump dio al país persa para que reabran el estrecho de Ormuz o de lo contrario desataría “el infierno” en el país, con ataques a sus infraestructuras más importantes.

EFE