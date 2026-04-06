Nueva amenaza de Donald Trump a Irán: “Abran el estrecho de Ormuz o vivirán un infierno”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar ayer domingo con desatar “el infierno” en Irán cuando venza el ultimátum que dio a la república islámica para desbloquear Ormuz, para posteriormente insinuar que extiende otras 24 horas el límite, hasta las 20:00 horas del martes 7 en Washington (21.00 horas en Uruguay). “Abran el puto estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. ¡YA LO VERÁN!”, escribió el mandatario en su red social, Truth Social, mientras amenazaba con ataques a la infraestructura eléctrica iraní si no hay un acuerdo para entonces.

A la par que estas declaraciones, el republicano aseguró en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo, pero en caso de no hacerlo dijo estar pensando “en volarlo todo por los aires” y apoderarse del petróleo iraní. Horas después, Trump insinuó el nuevo aplazamiento del ultimátum hasta el martes en una entrevista telefónica con The Wall Street Journal, al que declaró: “Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie”.

Además, Trump publicó un mensaje sin contexto que podría referirse al nuevo plazo dado a Irán. “¡Martes, a las 20:00 h, hora del Este (21.00 en Uruguay)!”, escribió en su red social, Truth Social. Si este es el nuevo plazo, se cumpliría a las 03:30 del miércoles, hora de Teherán.

A medida que se acerca el vencimiento del plazo, mediadores y potencias afectadas por la crisis energética han redoblado sus peticiones a las partes en conflicto para que recurran al diálogo para encontrar una solución.

Por su parte, Irán lanzó ayer drones y misiles contra Israel y Kuwait después de que Trump diera a Teherán 48 horas para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz. Las fuerzas armadas de Kuwait e Israel dijeron que sus defensas aéreas respondieron a los últimos ataques.

De su lado, el Ejército de Israel aseguró ayer domingo haber matado en Teherán a Mohammad Reza Ashrafi Kahi, a quien sitúa como responsable comercial del Cuartel General del Petróleo de la Guardia Revolucionaria iraní.

En un comunicado, el Ejército israelí indica que el ataque tuvo lugar el pasado viernes y que Ashrafi Kahi era el jefe de comercio del citado organismo, que supervisa las actividades relacionadas con el petróleo y otros recursos energéticos de Irán.

Kurdos Frustrado envío de armas a los civiles de irán EE.UU. envió armas a los manifestantes de las protestas antigubernamentales en Irán en enero, confirmó ayer domingo el presidente Trump a la cadena Fox News. Trump explicó a Trey Yingst, corresponsal extranjero jefe de Fox News, que enviaron armas a través de los kurdos. “Les enviamos muchas armas. Se las enviamos a través de los kurdos. Y creo que los kurdos se las quedaron”, dijo el mandatario. Esta es la primera vez que Trump confiesa públicamente el envío de munición a los manifestantes de Irán, después de meses denunciando la dura represión del régimen contra la población iraní. Según The Washington Post, Trump pidió a los kurdos, minoría contraria al Gobierno de Irán, que se unieran para derrocar a los ayatolás. EFE

Israel justifica el ataque a esta persona afirmando que el Cuartel General de Petróleo “permite la continuidad de las actividades y el rearme militar” de la Guardia Revolucionaria iraní mediante las ganancias generadas por la venta de petróleo, “eludiendo así las sanciones internacionales”.

“Ashrafi administraba las operaciones comerciales del Cuartel General de Petróleo, estimadas en miles de millones de dólares anuales, e impulsaba el desarrollo de las capacidades militares” de la Guardia Revolucionaria, dice la nota. El Ejército israelí destaca que su muerte se produce tras la de Jamshid Eshaqi, a quien califica como ex comandante del Cuartel General de Petróleo y al que mató el pasado jueves en otro ataque.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán operando contra los comandantes y líderes del régimen terrorista iraní donde sea necesario”, añade la nota.

Desde Egipto, el Ministerio de Exteriores pidió a Irán “actuar con sensatez” y “priorizar el diálogo” antes de que termine el plazo dado por Trump para cerrar un acuerdo que garantice la normalización del tránsito por Ormuz, después de que el republicano amenazara con desatar “el infierno” en territorio iraní y de que Teherán dijera que respondería con ataques “devastadores” contra Estados Unidos e Israel.

Aliados de Ucrania piden a Kiev que suspenda sus ataques con drones contra refinerías de petróleo rusas en el marco de la guerra que mantiene con el país vecino debido al alza de los precios globales del crudo provocado por la situación en Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.

Ayer, el impacto de un misil iraní contra un edificio del área metropolitana de Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel cuya refinería fue atacada en dos ocasiones anteriores por Teherán, causa al menos cuatro heridos.

Omán como mediador Opciones para la apertura de Ormuz Omán, que medió en varias rondas de negociaciones entre EE.UU. e Irán, mantuvo ayer conversaciones con representantes iraníes para “analizar opciones” para garantizar la apertura del estrecho de Ormuz, ante las amenazas del presidente Trump contra Teherán. Según la agencia oficial omaní de noticias, ONA, “Omán y la República Islámica de Irán celebraron una reunión a nivel de subsecretarios de Exteriores, en la analizaron posibles opciones para garantizar un paso fluido por el estrecho de Ormuz en las circunstancias que se viven en la región”. Omán, que integra la alianza política y económica del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), -compuesto también por Arabia Saudí, Catar, Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes- ejerció de mediador en varias rondas de negociaciones entre EE.UU. e Irán en Mascate y Roma en un intento de alcanzar un acuerdo antes de desatarse la guerra el 28 de febrero. Los países del CCG, todos aliados de EE.UU. y en algunos de los cuales Washington mantiene bases militares, han sufrido ataques con cientos de misiles y drones iraníes en las últimas semanas, que han dañado algunas de sus instalaciones civiles, incluidas refinerías y yacimientos de petróleo y gas. EFE

Con información de EFE y AFP