Donald Trump reiteró amenazas a Irán, aunque dijo que hay "buena posibilidad" de alcanzar acuerdo el lunes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que cree que hay una "buena posibilidad" de lograr un acuerdo con Irán el lunes, antes de su plazo para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz o se enfrente a intensos bombardeos.

"Creo que hay una buena posibilidad para mañana, están negociando ahora", dijo el presidente a un periodista de Fox News.

"Si no cierran un acuerdo, y pronto, estoy considerando hacerlo volar todo por los aires y tomar el control del petróleo", agregó.

Trump afirmó además que garantiza "inmunidad" a los negociadores iraníes, para que no sean blanco de ataques estadounidenses o israelíes.

Según el presidente, las negociaciones no abordan la posibilidad de que Irán desarrolle un arma nuclear, ya que Teherán habría renunciado a esa idea, aseguró.

En un posteo en redes sociales posterior a la entrevista, Trump pareció el domingo ampliar su plazo para que Irán llegue a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz. "¡Martes, 8:00 p. m., hora del Este!", publicó a secas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cumbre FII PRIORITY en Miami Beach. Foto: AFP

Trump, amenazó este domingo con atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si el país no reabre el estrecho de Ormuz, y también anunció que el segundo aviador rescatado está "gravemente herido".

La guerra ha asestado un duro golpe a la economía mundial, con los ataques iraníes de represalia contra aliados de Estados Unidos en el Golfo y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasaba el 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

Trump dio el sábado a Irán un ultimátum de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, o de lo contrario amenazó a la república islámica con desatar el "infierno".

El presidente señaló que si Irán no abre "el jodido estrecho", los iraníes se enfrentarán a un infierno y especificó: "El martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes".

Sale humo de un barco petrolero en el estratégico Estrecho de Ormuz Foto: EFE

EE.UU. envió armas a los manifestantes de Irán

Estados Unidos envió armas a los manifestantes de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Irán el pasado enero, según confirmó este domingo el presidente del país, Donald Trump, a la cadena Fox News.

Trump explicó a Trey Yingst, corresponsal extranjero jefe de Fox News, que enviaron armas a través de los kurdos.

"Les enviamos muchas armas. Se las enviamos a través de los kurdos. Y creo que los kurdos se las quedaron", dijo el mandatario.

Esta es la primera vez que Trump confiesa públicamente el envío de munición a los manifestantes de Irán, después de meses denunciando la dura represión que se estaba ejerciendo contra la población.

El pasado mes de enero, Irán fue testigo de una oleada de protestas desencadenas por la crisis económica en la república islámica y que pedían poner fin al régimen de los ayatolás, unas manifestaciones que fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el balance oficial.

Organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en EE.UU., calculan que esa cifra superaría los 7.000 y continúan verificando otros 11.000 casos, mientras estiman en 53.000 los detenidos.

Trump cargó duramente contra la represión de Teherán y entonces empezó a amenazar al país con un ataque masivo, hasta que el 28 de febrero bombardeó el territorio en una operación junto a Israel.

Varias personas ondean banderas iraníes durante el funeral de Alireza Tangsiri, comandante de la armada de la Guardia Revolucionaria iraní, quien falleció junto a otros caídos en ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en la plaza Enghelab de Teherán el 1 de abril de 2026. AFP

"Enviamos armas a los manifestantes, muchas. Y creo que los kurdos se quedaron con las armas", añadió el mandatario.

Según 'The Washington Post', Trump pidió a los kurdos, minoría contraria al Gobierno de Irán, que se unieran a EE.UU. e Israel para derrocar a los ayatolás.

"Nos dijo que los kurdos deben elegir un bando en esta batalla: o con Estados Unidos e Israel o con Irán", declaró un funcionario al Post, uno de los varios oficiales kurdos y estadounidenses que hablaron sobre asuntos delicados bajo condición de anonimato.