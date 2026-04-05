"Sano y salvo": Donald Trump anuncia el rescate del segundo piloto de un avión caza derribado en Irán

El presidente Donald Trump afirmó el domingo que las fuerzas estadounidenses rescataron al segundo piloto caído en Irán, en una operación que calificó como una de las "más audaces de la historia" de su país.

La guerra, que entró ya en su segundo mes, ha asestado un duro golpe a la economía mundial, con los ataques iraníes de represalia contra aliados de Estados Unidos en el Golfo y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa 20% del petróleo mundial.

El domingo, el mandatario republicano anunció que el segundo piloto estadounidense cuyo avión se estrelló en Irán había sido rescatado y se encuentra "sano y salvo".

El avión, un caza bombardero F15E, se había estrellado en el suroeste de Irán y sus dos ocupantes se habían eyectado en pleno vuelo. El ejército iraní aseguró que había derribado el aparato, y las autoridades habían prometido una recompensa por la captura del segundo ocupante. El primero había sido exfiltrado poco después durante una operación de las fuerzas especiales estadounidenses.

"¡LO TENEMOS! Mis compatriotas estadounidenses, en las últimas horas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos efectuaron una de las Operaciones de Búsqueda y Rescate más audaces de la historia de nuestro país, para uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación, quien además resulta ser un coronel muy respetado", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Me complace enormemente informarles que ahora está SANO Y SALVO", agregó.

Avión F-22 Raptor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se prepara para aterrizar en una base en el Medio Oriente Foto: AFP

Pero luego del anuncio de Trump, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron que había derribado otro avión estadounidense que participó en el operativo de salvamento.

En tanto, el conflicto se propaga por Oriente Medio desde que estalló el 28 de febrero, con los bombardeos israeloestadounidenses contra Irán.

La república islámica lanzó el domingo misiles y drones contra Israel, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. En este último país se reportaron daños en plantas de electricidad y desalinización de agua.

El presidente estadounidense Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 31 de marzo de 2026. AFP

Ultimátum

Trump dio el sábado a la república islámica un ultimátum de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de desatar un "infierno" sobre Irán.

Irán mantiene un férreo control de esta vía crucial para el tránsito naval de petróleo y gas del Golfo.

El ultimátum de 48 horas de Trump, lanzado el sábado después de un ataque cerca de una planta nuclear iraní, se completarían el lunes.

"El tiempo se acaba: 48 horas antes de que todo el infierno se desate sobre ellos", dijo el mandatario estadounidense.

Un alto responsable militar iraní, el general Ali Abdollahi Aliabadi, calificó el ultimátum de Trump como "una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida".

Punto clave. Una persona señala una página del sitio web Marinetraffic que muestra el tráfico de embarcaciones comerciales en el borde del estrecho de Ormuz, cerca de la costa iraní. Foto: AFP fotos

"Se les abrirán las puertas del infierno", añadió, en alusión a lo dicho por el mandatario estadounidense.

Un bombardeo cerca de la planta nuclear iraní de Bushehr mató el sábado a un guardia y obligó a Moscú a desalojar a 198 trabajadores de nacionalidad rusa. Tanto la cancillería rusa como el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) lo condenaron enérgicamente.

El jefe del OIEA, el argentino Rafael Grossi, recordó que las plantas de energía nucleares o sus áreas cercanas "nunca deben ser atacadas" y expresó su "profunda preocupación" por el bombardeo, el cuarto incidente de ese tipo en solo unas semanas, según él. Aún así, precisó que no se detectaron niveles de radiación en la zona.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, advirtió que los continuos ataques contra instalaciones del Golfo y del sur de Irán podrían provocar una lluvia radioactiva que podría "terminar con la vida en las capitales del Consejo de Cooperación del Golfo, no en Teherán".

Varias personas ondean banderas iraníes durante el funeral de Alireza Tangsiri, comandante de la armada de la Guardia Revolucionaria iraní, quien falleció junto a otros caídos en ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en la plaza Enghelab de Teherán el 1 de abril de 2026. AFP

Detener al "loco" Trump

Por su parte, el exdirector del OIEA, Mohamed el Baradei, urgió a la comunidad internacional a detener al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien calificó de "loco".

"A los gobiernos del Golfo: una vez más, por favor, hagan todo lo que esté a su alcance antes de que este loco convierta a la región en una bola de fuego", escribió en X Baradai, ganador del Premio Nobel de la Paz.

La capital iraní, en tanto, seguía siendo bombardeada. Un periodista de AFP vio una espesa capa de humo gris cubriendo el cielo de la ciudad.

También fue bombardeada una planta petroquímica, donde cinco personas murieron, según las autoridades.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida. Foto: AFP

En otro frente, en Líbano, donde el ejército israelí combate al movimiento proiraní Hezbolá, dos niñas murieron y 40 personas resultaron heridas en bombardeos israelíes el sábado en el sur del país, según el Ministerio de Salud.

Por su parte, el ejército israelí reportó la muerte "en combate" de un soldado de 21 años en el sur de Líbano, lo que lleva a 11 el número de militares israelíes muertos desde el 2 de marzo en esa zona.

AFP