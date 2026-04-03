Avión de combate de EE.UU. se estrelló en el estrecho de Ormuz luego de que Irán derribara un caza

Un avión de combate estadounidense se estrelló este viernes cerca del estrecho de Ormuz poco después de que Irán derribara un caza de Estados Unidos dentro de su territorio, según informaron dos funcionarios estadounidenses a The New York Times.

El avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní.

Según explicaron al Times, el único pasajero que viajaba en el A-10 se encuentra bien y está bajo custodia estadounidense.

En cambio, no se han dado detalles de cómo y dónde ocurrió el incidente exactamente.

Ataque iraní sobre Petah Tikva, Israel, el 31 de marzo de 2026. Foto: JACK GUEZ/AFP

Mientras tanto, las fuerzas de EE.UU. siguen trabajando para encontrar al segundo tripulante del F-15, del que no ha trascendido su situación.

Uno de los dos pilotos de ese avión fue recuperado por Washington y se encuentra recibiendo atención médica, según dijeron dos personas cercanas al asunto a la cadena CNN.

Trump niega que el derribo del caza vaya a afectar las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes que el derribo de un caza estadounidense por las fuerzas iraníes vaya a afectar las negociaciones con Teherán.

"No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra", declaró Trump en una llamada telefónica con la cadena NBC News.

El presidente estadounidense Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 31 de marzo de 2026. AFP

El mandatario rechazó dar detalles sobre la misión de búsqueda y rescate que se está llevando a cabo en Irán, que ha permitido a Washington recuperar con vida a uno de los tripulantes del caza F-15 atacado por Teherán.

Automovilistas pasan junto a una pancarta que representa al líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en Teherán. Foto: AFP

Dos helicópteros militares estadounidenses que participan en las labores de rescate fueron alcanzados por fuego iraní también, pero todos los miembros se encuentran a salvo, confirmó la cadena.

Con información de EFE